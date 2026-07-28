日本74歲嬤每周問「孫女何時來」 女兒1句話讓她心碎：我不再追問

不少祖父母把含飴弄孫視為晚年最大的快樂，但兒孫長大後，生活重心自然會轉向課業、朋友與自己的安排。日本一名74歲婦人真理子（化名）原本幾乎每周都盼著國中孫女來家裡，甚至會主動追問「這周不來嗎？」直到女兒一句話，才讓她驚覺自己的關心，竟逐漸成了孩子的壓力。

根據日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，74歲的真理子6年前喪夫，目前獨居，每月年金約22萬日圓（約新台幣4.6萬元），存款約1500萬日圓（約新台幣314萬元），名下還有一間已繳清房貸的公寓，經濟上並沒有太大壓力。她唯一的女兒46歲，和丈夫、正在念國中的女兒住在開車約40分鐘的地方。

孫女年幼時，幾乎每逢周末就會到真理子家，女兒工作忙碌時，她也會幫忙照顧孫女、做飯或帶去公園玩。真理子回憶，孫女小學低年級時，還常主動說「想去外婆家」，讓她非常開心，生日買玩具、暑假安排旅行，她也從不覺得花錢在孫女身上可惜。

但隨著孫女升上國中，開始有社團、補習和朋友聚會，周末愈來愈難空出時間。真理子起初認為孩子忙很正常，卻還是忍不住一直問女兒「今天不來嗎？」、「下個月有空嗎？」。直到有一天，女兒坦言：「她已經是國中生了，不可能再過每周都去外婆家的生活。」真理子難過地問「我是礙事嗎？」女兒則急忙否認，只說母親每周都追問行程，讓她每次拒絕時都覺得自己像做了壞事。

這番話讓真理子第一次意識到，自己單純的「想見孫女」，竟可能變成女兒的負擔。她於是不再每周追問行程，卻發現最初的周末比想像中更寂寞，甚至連以前為了「孫女可能會來」而買的點心，也不再準備。後來，她開始參加社區體操課，接著又加入園藝社團，還重新和喪夫後較少聯絡的朋友每月聚餐。

幾個月後，孫女反而主動傳訊息問她：「這周日可以去外婆家嗎？」真理子立刻答應，但這次沒有再急著安排下一次見面的時間。當天兩人一起做孫女愛吃的料理、聊學校生活，孫女離開前說「下次有空再來」，她也只回了一句「好啊，再見」，沒有再追問「那下次是哪一天」。

真理子坦言，自己現在偶爾還是會覺得寂寞，也希望能多見孫女幾次，但已經不再追著孩子跑。她說，孫女有自己的生活，自己也可以享受自己的安排，只要真正見面時好好珍惜就夠了。日本內閣府資料也顯示，65歲以上有參與社會活動的人之中，有84.6%表示能「充分」或「多少」感受到生活意義，比未參與者高出23個百分點。對長者而言，把人生重心從單一家人身上移開，建立自己的生活圈，或許反而更有助於維持親密又不造成壓力的關係。