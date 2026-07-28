爽中8100萬竟花到破產！專家揭中樂透「最致命錯誤」：很多人都會犯

中了樂透一夕暴富，看似從此財富自由，卻不代表人生一定會變得更幸福。英國過去就有不少彩券得主，抱走鉅額獎金後婚姻破裂，甚至因揮霍過度走向破產。擔任英國國家彩券顧問長達20年的卡特（Andy Carter）透露，中獎後最容易犯下的錯誤，可能不是買豪宅或立刻辭職，而是「太快對身邊的人過度慷慨」。

根據《每日郵報》報導，卡特過去20年間已協助超過2500名中獎者，接觸的獎金從5萬英鎊到1.95億英鎊（約新台幣215萬元到84億元）都有。談到得主領獎後最常犯的錯誤，他直言，不少人突然擁有大筆財富，第一時間就想幫助親友，結果還沒做好完整財務規畫，就急著把大量金錢送出去。

卡特也發現，突然暴富往往會放大原本存在的感情問題，如果夫妻關係原本幸福，財富可能讓生活更加自在；但若婚姻早已出現裂痕，多出來的錢反而可能成為新的衝突來源。英國國家彩券歷來公開身分的前十大中獎者中，僅有3對夫妻，其中2對最終離婚。

其中，柯林（Colin Weir）與妻子克莉絲（Chris Weir）在2011年抱走1.61653億英鎊（約新台幣69.6億元）大獎，創下當時英國最高金額中獎紀錄，兩人卻在2019年宣布離婚；另一對夫妻阿德里安（Adrian Bayford）與吉莉安（Gillian Bayford）則在2012年中了1.48656億英鎊（約新台幣64億元）後，短短15個月婚姻便宣告破裂。

還有人連鉅額獎金都花到見底。英國最年輕彩券得主凱莉（Callie Rogers）在2003年中獎時年僅16歲，原本只是一名時薪3.6英鎊（約新台幣155元）的超市員工，卻突然抱走188萬英鎊（約新台幣8100萬元）。她此後將大筆獎金花在隆乳、服飾及贈送朋友禮物等用途，最終於2021年宣告破產；另一名得主卡羅爾（Michael Carroll）則在2002年中了973萬英鎊（約新台幣4.2億元）後大肆揮霍，也送出不少錢給親友，最後於2010年破產。

不過卡特強調，中獎並不必然帶來悲劇，關鍵仍在於如何管理突如其來的財富。他認為，財富往往會放大一個人原本的生活方式與性格，因此比起中獎後急著花錢、送錢，先做好長期財務規畫，才更有機會讓這筆意外之財真正改善人生。