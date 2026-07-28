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泰國清邁HIV病例增加引關注 平均日增2例

中央社／ 曼谷28日專電

HIV仍是泰國清邁重要的公衛議題，清邁府公衛辦公室表示，當地累計約有2萬3900例HIV感染個案，每年新增約700例，平均每天新增近2例感染個案。

曼谷郵報（Bangkok Post）27日報導，HIV感染已不再侷限於特定族群，而是擴及更廣泛的人群，尤其是移工及少數民族。由於語言隔閡、醫療權益有限、缺乏身分證件以及擔心遭受社會污名等因素，這些弱勢族群往往延後或避免接受HIV篩檢及治療。

報導引述清邁府公共衛生辦公室資料，從事性工作的少數民族男性HIV盛行率達3.6%，顯示相關族群在預防措施及醫療服務方面仍存在缺口。

另外，15至24歲年輕人也是值得關注的族群。報導指出，泰國約49%的新增HIV感染病例發生在該年齡層。官員認為，這與性行為模式改變、對HIV預防認知不足，以及缺乏友善青少年的醫療服務有關。

此外，25至49歲成年人仍是新增感染人數最多的年齡層。由於這個族群社交及性活動較活躍，因此仍是衛生單位推動衛教的重點對象。

資料顯示，61.9%的男男性行為者透過交友軟體認識陌生對象並發生性行為，這種行為可能增加HIV及其他性傳染病，包括M痘（原稱猴痘）的傳播風險。

泰國 清邁

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