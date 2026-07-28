西班牙野火持續延燒 新一波熱浪將至增滅火難度

西班牙官員今天表示，在天氣條件惡化前，未來兩天將是控制野火的關鍵期；總理桑傑士（Pedro Sanchez）也在新一波熱浪來襲前，呼籲民眾「保持高度警戒」。

法新社報導，西班牙首都馬德里周邊森林於暑假旅遊旺季爆發野火，約6萬名居民被迫撤離家園，許多人僅有幾分鐘時間逃生。

39歲志工班阿里（Karim Benali）在納瓦盧恩加（Navaluenga）附近告訴法新社：「你只能先搶救能帶走的東西，再回頭設法對抗火勢。」

他說：「這裡原本約有48棟民宅，全都燒毀了。」周圍土地燒得焦黑，樹木被焚毀，空氣中瀰漫久久不散的焦煙味。

自5月以來持續缺雨，加上熱浪接連侵襲，森林乾燥易燃，助長火勢迅速蔓延。

一名48歲油漆工週末撤離後剛返回塞夫雷羅斯（Cebreros）住家，發現自家的小型橄欖園和開心果園已被大火吞噬。

他說：「現在只能清理現場、重新種植，就這樣。老實說，真是糟透了。」

馬德里自治區政府表示，夜間氣溫下降、風勢減弱且濕度提高，有助消防人員控制首都以西火勢。

不過，隨著濕度即將下降、全國氣溫持續攀升，消防人員能把握的控制火勢時間已所剩無幾。根據西班牙國家氣象局（AEMET）預測，東北部最高溫將達攝氏42度，中部39度。

●未來兩天是關鍵

西班牙內政部長格蘭德-馬拉斯卡（FernandoGrande-Marlaska）告訴記者，今明兩天「是控制火勢的關鍵期」，因為之後氣溫將再度升高。

西班牙國家氣象局表示，今夏第4波熱浪將於7月29日開始，至少將持續至8月2日。

氣象局在聲明中表示：「野火風險將持續升高，達到極端等級，高溫、局部強陣風及各地濕度偏低，都將使滅火工作更加困難。」

桑傑士回應天氣預報時表示：「我懇請全國民眾共體時艱，並保持高度警戒，採取一切可能的預防措施。」

他警告說：「未來幾個小時將十分艱難，局勢也會更加複雜。」

●災民：什麼都沒了

馬德里郊區拉斯羅薩斯（Las Rozas）一座體育館內，撤離居民躺在行軍床上，有人安撫寵物，也有人雙手抱頭，焦急地等待進一步消息。

卡尼特（Maria Angeles Canete）強忍淚水說：「我們失去了一切…我們什麼都沒有了。」

科學家指出，氣候變遷正使極端天氣事件變得更加頻繁且劇烈。

桑傑士今天將野火歸咎於全球暖化，稱其為「氣候緊急狀態最令人痛心的展現」。

他在馬德里一場會議中表示：「這已不再是例外，而是新的常態。」

桑傑士預計前往東部瓦倫西亞（Valencia）視察災情，當地消防人員正在撲救另一場野火，另有約1萬5000人被迫撤離。

根據西班牙政府統計，這波野火已燒毀約7萬7000公頃土地，面積幾乎與美國紐約市相當。

桑傑士表示，今年以來，西班牙野火已燒毀15萬公頃土地，並造成13人喪生。