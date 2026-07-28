3500株高級山葵採收前遭竊！日老農見一幕心碎：手法太專業

據日媒「靜岡放送」報導，著名高級山葵產地靜岡縣伊豆市湯之島發生一起嚴重竊案。當地高齡82歲的山葵農家淺田尚武於7月初巡視水田時，驚訝地發現即將於8月收成的山葵遭到大規模盜採。他於2025年5月栽種的5千棵山葵中，竟有高達七成、約3千5百棵憑空消失，預估損失金額高達200萬日圓（約台幣40萬日圓）。

令人心寒的是，留在現場的山葵葉和山葵切口，都非常整齊，處理方式完全符合專業農夫的手法。淺田無奈地表示，由此判斷，極可能是了解內行的同行或專業人士所為。對於這段時間的心血全毀，他無奈懇求竊賊不要再對其他農家下手。當地農會（JA富士伊豆）也已緊急向農民發出防竊警訊。

這起案件隨後在社群媒體上引起日本網友熱烈討論。網友指出，全日本各地在農作物收成前夕大量遭竊的案件屢見不鮮，警方應盡速破案並祭出重罰與高額賠償，才能遏止歪風。還有網友列舉從麝香葡萄、水蜜桃、櫻桃、哈密瓜，到海膽、蛤蜊等都傳出偷竊的新聞，如今連山葵都難逃魔掌。也有網友擔心最近在路邊看到販售農產品的攤販，會不會是偷來的？

另外有網友強調伊豆市種植的山葵，需仰賴天城山冷冽的湧泉，細心栽培12至18個月，竊賊偷走不只是山葵，還有當地農家這一年多來投入的時間、精神與未來的生計。