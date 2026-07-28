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在日本搭電扶梯該站哪側？外地母女踩雷 關西人飆罵：老太婆閃開

聯合新聞網／ 綜合報導
日本各地對搭電扶梯時應站哪一側，有不同的習慣。 示意圖／Pakutaso
日本各地對搭電扶梯時應站哪一側，有不同的習慣。 示意圖／Pakutaso

據日媒「FORZA STYLE」報導，一對住在日本東海地區的母女前往關西旅遊，在搭乘地下鐵電扶梯時並排站立，竟遭到後方一名約30歲男子大聲辱罵：「老太婆，不往上走，就讓開！」突如其來的咆哮讓這個媽媽嚇得當場愣住。這件事不僅破壞了旅遊興致，也再次引爆日本社會對「電扶梯該站哪邊、要不要讓道」的熱烈討論。

爆發衝突的關鍵，在於日本各地對電扶梯禮儀的認知落差。這個媽媽表示，其居住地近年大力宣導「搭乘電扶梯請勿行走、兩側皆可站立」，民眾也漸漸習慣不刻意讓道。不過，到了關西，當地人大多習慣「靠右站立、左側通行」，且習慣在電扶梯上快速行走。這對母女因並排站立阻擋了後方趕路者，因而引發言語衝突。

雖然日本政府倡導「兩側站立」，據2024年度電梯協會的調查，顯示有55.9%民眾曾因他人在電扶梯上快走而感到危險，埼玉縣與名古屋市甚至已立法規範，但各地區落實的程度仍有差異。

對此，日本網友也發表了不同看法。有網友認為，急著趕路的人應該直接走樓梯，電扶梯本就是為了不方便步行者設計，不該強求前人移動。名古屋網友指出，當地立法後大眾已普遍遵守兩側站立。但回想過去在大阪，通勤族衝刺的速度快到像「超高速電扶梯」。也有網友理性分析，日本正處於「從單側讓道走向雙側站立」的過渡期。雖然兩側站立是安全首選，但在習慣尚未改變的地區硬要推翻傳統作法只會引發紛爭，在政策全面普及前，臨機應變或許最實際的方法。

電扶梯 名古屋 大阪 日本

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