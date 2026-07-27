印尼政府設新大學培育公職人才 組織定位引發議論

印尼政府近日宣布設立「印尼共和國大學」，參考法國培育高階公職人才制度，規劃培養國家領導人才，並培訓公務員及國營企業人員。「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，該校的設立依據、組織架構及定位尚未完全公開，引發外界關注。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）22日主持印尼共和國大學（University of the Republic of Indonesia）領導層就職典禮，任命印尼國防部副部長唐尼（Donny Ermawan Taufanto）擔任總監，以及萬隆理工學院（ITB）教授約斯（Yos Sunitiyoso）擔任副總監。

●借鏡法國制度 培育公職領導人才

唐尼說明，印尼共和國大學參考法國國家公共服務學院（Institut national du service public）設立，將提供與一般大學相當的學術課程，授予學士至博士學位，但不設置醫學、工程、法律及經濟等傳統科系。

根據規劃，印尼共和國大學主校區將設於西爪哇省茂物（Bogor），未來擬設立10座校區。唐尼表示，該校也將管理負責公務員培訓及公共行政發展的印尼國家行政學院（LAN）、普拉伯沃「神鷹學校」（Garuda Schools）人才培育計畫，以及高等教育管理機構3個國家單位。

印尼高等教育和科技部長布萊恩（BrianYuliarto）23日向媒體表示，印尼共和國大學相關規劃仍在研議，並澄清該校不會負責管理全國高等教育機構。

●設立依據尚待釐清 外界關注定位

曾任印尼行政與官僚改革部副部長的公共行政學者艾科（Eko Prasojo）指出，印尼國家行政學院依法隸屬行政與官僚改革部，若納入該校管理，可能與印尼國家公務員法規定不符。他說，印尼政府至今尚未公布設立該校所需的總統條例，卻以總統令任命總監及副總監，相關程序恐有瑕疵。

此外，負責教育事務的印尼國會第10委員會主席赫蒂法（Hetifah Sjaifudian）表示，委員會事前未曾與政府討論設立印尼共和國大學，也未收到正式資訊。她說，委員會將要求高等教育和科技部赴國會，就該校成立背景及規劃提出說明。

印尼教育大學（UPI）教育政策學者傑傑普（CecepDarmawan）指出，印尼共和國大學雖名為大學，其領導職稱為「總監」，而非一般大學的校長，主要任務也以培訓公職人員為主。他認為，政府應進一步釐清該校在高等教育與國家行政體系中的角色，以及未來運作方向。