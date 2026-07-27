快訊

中和公公涉砍殺媳婦...檢方相驗驚見逾百刀 頸部僅剩骨頭相連

遭控通知7次還不搬家 范姜彥豐列5點反擊「不談錢還要談感情嗎」

聽新聞
0:00 / 0:00

法國野火威脅軍工重鎮及核嚇阻設施 當局採取必要保護

中央社／ 波爾多27日綜合外電報導
法國西南部吉倫特省（Gironde）近日爆發空前森林大火。法新社
法國西南部吉倫特省（Gironde）近日爆發空前森林大火。法新社

法國西南部吉倫特省（Gironde）近日爆發空前森林大火，不僅對環境和居民帶來重大災難，也威脅到一些對於法國國防具有高度戰略重要性的據點，尤其是與核嚇阻有關的據點。

「法蘭西西部報」（Ouest France）報導，根據「投資波爾多」（Investir à Bordeaux）網站資料，吉倫特省省會波爾多（Bordeaux）與鄰近地區是法國第2大軍工聚集地，含7大集團在內共300家業者在此營運。

這些集團分別是阿利安集團（ArianeGroup）、達梭航空（Dassault Aviation）、泰雷斯（Thales）、賽峰（Safran）、達赫（Daher）、薩比納技術（SabenaTechnics）及空中巴士大西洋（Airbus Atlantic），皆與國防、航空或太空產業有關。

法國國防部確認，為了保護產業所在地點的安全，已派遣專家及部署資源至當地。

在已被要求撤離的市鎮聖梅達昂賈勒（Saint-Médard-en-Jalles），有阿利安集團主要負責填裝M51彈道飛彈推進劑的2處廠區，以及歐洲飛彈公司MBDA旗下專門生產飛彈發動機的子公司法國羅克賽爾（Roxel France）的1處廠區；在不遠處還有達梭、賽峰和泰雷茲的廠區，形成法國國防工業精華集中區。

在更往南的勒艾朗（Le Haillan），則有阿利安集團用於生產阿利安6號（Ariane 6）運載火箭發動機的1處廠區。這座市鎮同樣已被要求疏散。

阿利安集團表示，他們一直與地方和中央當局保持聯繫，有關保護其廠區的重要性已獲納入考量。

在波爾多西南方稍遠的勒巴普（Le Barp），則有法國原子能與替代能源委員會（CEA）的阿基坦科學與技術研究中心（Centre d'études scientifiques et techniquesd'Aquitaine，CESTA），這個敏感地點設有法國軍方先進的核嚇阻設施「超大焦耳雷射」（LaserMégajoule，LMJ）。

儘管這座市鎮也被下令撤離，但距離森林仍有段距離，且中間有無樹區可屏障保護。CESTA發言人貝瑞瑟（Philippe Bérisset）保證，現階段當地並無任何波及風險。

吉倫特省省長布洛卡（Sophie Brocas）25日強調，當局已在數個敏感地點外圍開闢防火帶及清除所有植被，以避免野火有可燃物助燃。

法國 國防部

延伸閱讀

西班牙、法國野火 急撤33萬人

怪物級野火引發「火積雲」 法國、西班牙已撤32.5萬人

法西南部野火火勢可望在未來數小時內控制 但撲滅恐需數周至數月

西班牙2週內2場野火：燒毀超過2.6萬公頃、面積將近一個台北市

相關新聞

西班牙野火疏散…民眾憶撤離當下：只帶了藥就走 現在想回家

美國CNN報導，西班牙馬德里附近野火延燒多日，該國已有近3萬人被迫離開家園，許多人在體育中心和避難所過夜，民眾希望可以早日返家。

巴黎街頭驚魂…男子持雙刀隨機攻擊遭警逮 3人受傷送醫

法國首都巴黎的警方今天表示，他們在巴黎北部逮捕一名男子，此人手持兩把刀發動攻擊，造成3人受傷

法西南部野火火勢可望在未來數小時內控制 但撲滅恐需數周至數月

英國天空新聞報導，法國西南部波爾多馬爾謝普里姆（Marcheprime）一名地方官員27日表示，野火火勢有望在未來數小時內受到控制，但要完全撲滅恐需數周至數月。

日本超人氣獼猴寶寶Panchi君滿1歲 粉絲湧動物園慶生

日本千葉縣市川市動植物園的超人氣獼猴寶寶Panchi君（パンチ）今天迎來1歲生日，園區內湧入大批粉絲，場面熱鬧非凡

每日限9小時進食、睡前4小時禁食 研究：有望延緩認知衰退

研究人員指出，將一天正餐與點心的攝取時間限制在9小時內，並在睡前4小時避免進食，可能有助延緩年長者認知能力衰退

暑運高峰出包！倫敦蓋維克機場供水中斷 廁所餐廳受影響、旅客叫苦

英格蘭東南部一座淨水廠停電，導致倫敦蓋維克機場（Gatwick Airport）兩座航廈供水中斷，不僅廁所無法正常使用，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。