法國野火威脅軍工重鎮及核嚇阻設施 當局採取必要保護

法國西南部吉倫特省（Gironde）近日爆發空前森林大火，不僅對環境和居民帶來重大災難，也威脅到一些對於法國國防具有高度戰略重要性的據點，尤其是與核嚇阻有關的據點。

「法蘭西西部報」（Ouest France）報導，根據「投資波爾多」（Investir à Bordeaux）網站資料，吉倫特省省會波爾多（Bordeaux）與鄰近地區是法國第2大軍工聚集地，含7大集團在內共300家業者在此營運。

這些集團分別是阿利安集團（ArianeGroup）、達梭航空（Dassault Aviation）、泰雷斯（Thales）、賽峰（Safran）、達赫（Daher）、薩比納技術（SabenaTechnics）及空中巴士大西洋（Airbus Atlantic），皆與國防、航空或太空產業有關。

法國國防部確認，為了保護產業所在地點的安全，已派遣專家及部署資源至當地。

在已被要求撤離的市鎮聖梅達昂賈勒（Saint-Médard-en-Jalles），有阿利安集團主要負責填裝M51彈道飛彈推進劑的2處廠區，以及歐洲飛彈公司MBDA旗下專門生產飛彈發動機的子公司法國羅克賽爾（Roxel France）的1處廠區；在不遠處還有達梭、賽峰和泰雷茲的廠區，形成法國國防工業精華集中區。

在更往南的勒艾朗（Le Haillan），則有阿利安集團用於生產阿利安6號（Ariane 6）運載火箭發動機的1處廠區。這座市鎮同樣已被要求疏散。

阿利安集團表示，他們一直與地方和中央當局保持聯繫，有關保護其廠區的重要性已獲納入考量。

在波爾多西南方稍遠的勒巴普（Le Barp），則有法國原子能與替代能源委員會（CEA）的阿基坦科學與技術研究中心（Centre d'études scientifiques et techniquesd'Aquitaine，CESTA），這個敏感地點設有法國軍方先進的核嚇阻設施「超大焦耳雷射」（LaserMégajoule，LMJ）。

儘管這座市鎮也被下令撤離，但距離森林仍有段距離，且中間有無樹區可屏障保護。CESTA發言人貝瑞瑟（Philippe Bérisset）保證，現階段當地並無任何波及風險。

吉倫特省省長布洛卡（Sophie Brocas）25日強調，當局已在數個敏感地點外圍開闢防火帶及清除所有植被，以避免野火有可燃物助燃。