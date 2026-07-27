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巴黎男持廚刀攻擊被捕 3女遭砍傷、2人重傷送醫
法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）和首都巴黎警方今天表示，巴黎北部一名男子稍早持2把廚刀攻擊3名女性，遭警方當場逮捕，傷者已送醫治療。
法新社報導，警方表示這起攻擊案發生於當地時間上午11時30分（台灣時間下午5時30分）左右，地點在克利希門區（Porte de Clichy），傷者分別是19歲、24歲集36歲女性，均已送醫治療。
努涅斯說其中2人傷勢嚴重，但無生命危險，其中1人下背受傷，另一人腹部遭刺傷。他指出，「嫌犯由1名非值勤中的警察當場逮捕」。
嫌犯身分和犯案動機尚未明朗。努涅斯補充說，這名男子曾發表「毫無條理的言論」，但也提醒外界勿對其犯案動機妄下定論。
德國首都柏林25日剛發生1名伊斯蘭激進分子駕駛租來的廂型車衝撞同志大遊行的事件，造成1名女性死亡、29人受傷。
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