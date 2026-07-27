西班牙野火疏散…民眾憶撤離當下：只帶了藥就走 現在想回家

美國CNN報導，西班牙馬德里附近野火延燒多日，該國已有近3萬人被迫離開家園，許多人在體育中心和避難所過夜，民眾希望可以早日返家。

被迫撤離的婦女切洛．洛茲（Chelo Lorz）27日接受CNN採訪時說：「我今年88歲了，這輩子第一次遇到這種事。」

洛茲23日被迫撤離住處以來，已住過三個臨時避難所，27日住在馬德里以西40公里的維拉曼塔體育中心。她拿著幾盒止痛藥和胃藥說：「我當時只拿了幾盒藥就逃出去。」

洛茲表示，她需要藥物緩解關節炎和肩膀舊傷造成的疼痛。

維拉曼塔體育中心共安置約250人。被疏散的民眾在當地走動，感到沮喪無奈。

暫時住在維拉曼塔體育中心的男子卡布雷拉（Juan Cabrera）表示：「沒有人喜歡這樣。但我們別無選擇，有許多人付出我們無法想像的努力滅火。」

許多人嘗試打發時間保持耐心。洛茲說，大家都期待27日能傳出一些好消息，希望至少能獲准回家。