快訊

遭控通知7次還不搬家 范姜彥豐列5點反擊「不談錢還要談感情嗎」

美伊緊張情勢降溫 台指期夜盤上半場站回44K大關

南韓前總統尹錫悅再遭判刑！大選說謊違反選舉法 一審判決出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

西班牙野火疏散…民眾憶撤離當下：只帶了藥就走 現在想回家

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
西班牙一名女子和她的愛犬因野火被疏散後，27日被安置在拉斯羅薩斯-德馬德里的馬拉蘇埃拉體育中心。法新社
西班牙一名女子和她的愛犬因野火被疏散後，27日被安置在拉斯羅薩斯-德馬德里的馬拉蘇埃拉體育中心。法新社

美國CNN報導，西班牙馬德里附近野火延燒多日，該國已有近3萬人被迫離開家園，許多人在體育中心和避難所過夜，民眾希望可以早日返家。

被迫撤離的婦女切洛．洛茲（Chelo Lorz）27日接受CNN採訪時說：「我今年88歲了，這輩子第一次遇到這種事。」

洛茲23日被迫撤離住處以來，已住過三個臨時避難所，27日住在馬德里以西40公里的維拉曼塔體育中心。她拿著幾盒止痛藥和胃藥說：「我當時只拿了幾盒藥就逃出去。」

洛茲表示，她需要藥物緩解關節炎和肩膀舊傷造成的疼痛。

維拉曼塔體育中心共安置約250人。被疏散的民眾在當地走動，感到沮喪無奈。

暫時住在維拉曼塔體育中心的男子卡布雷拉（Juan Cabrera）表示：「沒有人喜歡這樣。但我們別無選擇，有許多人付出我們無法想像的努力滅火。」

許多人嘗試打發時間保持耐心。洛茲說，大家都期待27日能傳出一些好消息，希望至少能獲准回家。

馬德里 西班牙 CNN

延伸閱讀

怪物級野火引發「火積雲」 法國、西班牙已撤32.5萬人

野火離波爾多僅15公里 西班牙、法國急撤33萬人

法西南部野火火勢可望在未來數小時內控制 但撲滅恐需數周至數月

世足賽／世界盃奪冠效應 西班牙國家隊圈粉當地台灣人

相關新聞

日本超人氣獼猴寶寶Panchi君滿1歲 粉絲湧動物園慶生

日本千葉縣市川市動植物園的超人氣獼猴寶寶Panchi君（パンチ）今天迎來1歲生日，園區內湧入大批粉絲，場面熱鬧非凡

西班牙野火疏散…民眾憶撤離當下：只帶了藥就走 現在想回家

美國CNN報導，西班牙馬德里附近野火延燒多日，該國已有近3萬人被迫離開家園，許多人在體育中心和避難所過夜，民眾希望可以早日返家。

巴黎街頭驚魂…男子持雙刀隨機攻擊遭警逮 3人受傷送醫

法國首都巴黎的警方今天表示，他們在巴黎北部逮捕一名男子，此人手持兩把刀發動攻擊，造成3人受傷

法西南部野火火勢可望在未來數小時內控制 但撲滅恐需數周至數月

英國天空新聞報導，法國西南部波爾多馬爾謝普里姆（Marcheprime）一名地方官員27日表示，野火火勢有望在未來數小時內受到控制，但要完全撲滅恐需數周至數月。

每日限9小時進食、睡前4小時禁食 研究：有望延緩認知衰退

研究人員指出，將一天正餐與點心的攝取時間限制在9小時內，並在睡前4小時避免進食，可能有助延緩年長者認知能力衰退

暑運高峰出包！倫敦蓋維克機場供水中斷 廁所餐廳受影響、旅客叫苦

英格蘭東南部一座淨水廠停電，導致倫敦蓋維克機場（Gatwick Airport）兩座航廈供水中斷，不僅廁所無法正常使用，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。