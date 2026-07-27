巴黎街頭驚魂…男子持雙刀隨機攻擊遭警逮 3人受傷送醫

法國首都巴黎的警方今天表示，他們在巴黎北部逮捕一名男子，此人手持兩把刀發動攻擊，造成3人受傷。

法新社報導，警方表示，這起攻擊案發生於當地時間上午11時30分（格林威治標準時間9時30分）左右，地點在克利希門區（Porte de Clichy），3名傷者已被送往醫院。

嫌犯身分及犯案動機尚不明朗。

德國首都柏林25日才剛發生一名伊斯蘭激進分子駕駛租來的廂型車衝撞同志大遊行的事件，造成一名女性死亡、29人受傷。