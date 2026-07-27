聽新聞
0:00 / 0:00
巴黎街頭驚魂…男子持雙刀隨機攻擊遭警逮 3人受傷送醫
法國首都巴黎的警方今天表示，他們在巴黎北部逮捕一名男子，此人手持兩把刀發動攻擊，造成3人受傷。
法新社報導，警方表示，這起攻擊案發生於當地時間上午11時30分（格林威治標準時間9時30分）左右，地點在克利希門區（Porte de Clichy），3名傷者已被送往醫院。
嫌犯身分及犯案動機尚不明朗。
德國首都柏林25日才剛發生一名伊斯蘭激進分子駕駛租來的廂型車衝撞同志大遊行的事件，造成一名女性死亡、29人受傷。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。