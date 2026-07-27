芬蘭阿爾圖系列建築列世界遺產 叩關40年終獲殊榮

歷經長達40年的曲折叩關，芬蘭建築大師阿爾瓦．阿爾圖（AlvarAalto）與兩任妻子艾諾（Aino Aalto）、艾莉莎（Elissa Aalto）共同設計的13處建築，正式列入聯合國教科文組織世界文化遺產名錄。學者直言，這堪稱芬蘭建築界史上最艱鉅的一項成就。

據芬蘭「國家廣播公司」（Yle）報導，聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會26日於南韓釜山，正式通過芬蘭的提案，讓「阿爾圖系列建築」（Aalto Works）成為世界文化遺產。

這13處地標的落成時間橫跨1930至1970年代，強調建築在打造福利社會中的關鍵角色，同時見證芬蘭邁向現代體制的歷史軌跡。作品融合自然環境和木造結構展現出獨特的「現代人文主義」。

此次獲列世界遺產的並非外界熟知的阿爾瓦．阿爾圖個人作品，而是由阿爾瓦、艾諾與艾莉莎3人共同創作的建築系列。阿爾圖大學（Aalto University）建築史教授薩沃萊寧（Panu Savolainen）表示，雖然阿爾圖負責主要設計工作，但兩位妻子在作品中的角色同樣清晰可見，只是長期以來，經常被外界忽略她們投注的心血。艾莉莎甚至在丈夫過世後，接手領導事務所近20年。

薩沃萊寧指出，UNESCO世界遺產名錄審查標準嚴格，阿爾圖建築成功列入名錄，可說是芬蘭建築史最重要的里程碑。他表示，阿爾圖在現代主義建築史占有舉足輕重的地位，足以與柯比意（Le Corbusier）和萊特（Frank Lloyd Wright）等建築巨擘並列，在日本等亞洲地區尤其深具影響力。

此次入選的「Aalto Works」涵蓋住宅、公共建築、文化設施、校園與療養院等不同類型，包括赫爾辛基的芬蘭廳（Finlandia Hall）、阿爾圖自宅、文化之家（House of Culture），以及帕伊米奧療養院（PaimioSanatorium）與瑪麗亞別墅（Villa Mairea）等代表作，完整呈現阿爾圖的建築理念和創作生涯。

阿爾圖建築申請世界文化遺產歷時近40年，芬蘭自1980年代開始推動，2006年曾撤回提案，其後依國際專家建議，改以13處建築組成系列提名（serialnomination），歷經多年整合與準備才達成任務。

隨著阿爾圖建築列入世界文化遺產，芬蘭的世界文化遺產增至8處，阿爾圖基金會（Alvar AaltoFoundation）指出，這項殊榮不僅提升國際對芬蘭現代建築的關注，讓世人得以透過空間理解在地的文化與歷史，也將為建築文化旅遊帶來全新的發展契機。