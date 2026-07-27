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法西南部野火火勢可望在未來數小時內控制 但撲滅恐需數周至數月
英國天空新聞報導，法國西南部波爾多馬爾謝普里姆（Marcheprime）一名地方官員27日表示，野火火勢有望在未來數小時內受到控制，但要完全撲滅恐需數周至數月。
野火持續肆虐法國和西班牙，森林化為灰燼、村落居民撤離，超過32萬5000人被迫逃離避難，消防人員正奮力控制火勢。
受訪的馬爾謝普里姆官員說：「我們有機會在未來數小時內控制火勢，阻止這場蔓延4萬2000公頃土地的大火。這是今天的關鍵。」
然而，該名官員也承認，按照以往經驗，若要完全撲滅野火「可能需要花數周至數月的時間」。
對於當下野火是否已受到控制，他說：「沒有。完全沒有。我們仍不能說那裡的火勢已受到控制。它只是強度有所減弱。」
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