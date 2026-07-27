東野圭吾68歲大腸癌逝書迷心碎 阿部寬、百田尚樹等人齊聲悼念

以「嫌疑犯X的獻身」、「白夜行」、「解憂雜貨店」、「新參者」等作品聞名的日本推理小說家東野圭吾23日凌晨因大腸癌辭世，享壽68歲。講談社今天正式發布訃聞，證實這項消息，各界紛紛表達哀悼。

講談社以「東野圭吾先生逝世通知」為題發表聲明表示，東野圭吾已於7月23日凌晨因大腸癌離世，享壽68歲。葬禮已依照家屬意願低調舉行。

曾主演改編自東野圭吾小說「新參者」系列，以及「麒麟之翼：新參者劇場版」、「當祈禱落幕時」、「疾風迴旋曲」等作品的62歲演員阿部寬發表聲明表示，「得知東野圭吾先生辭世的消息，我感到非常悲痛。能夠演出『新參者』，是我演藝人生中的一個重大轉捩點。我由衷感謝與東野先生結下的這份緣分。謹此誠摯祈願東野先生安息。」

漫畫家倉田真由美也在X發文表示，雖然未曾與東野圭吾見面，但一直非常喜愛他的作品，得知噩耗感到十分震驚，並祈願他安息。

作家百田尚樹則寫道，東野圭吾是真正才華洋溢的作家，深知何謂精彩的故事與優秀的文字，雖然兩人從未謀面，但一直將他視為值得尊敬的同行，並感嘆68歲離世實在太早。

作家家田莊子也表示，東野圭吾自27歲出道以來不斷推出新作，自己也是眾多期待他新作品的讀者之一，感謝東野圭吾的作品帶來無數閱讀樂趣。

推理小說作家綾辻行人僅簡短寫下「得知東野圭吾先生辭世的消息，一時語塞」，流露難掩震驚之情；有栖川有栖則表示，雖然對東野圭吾近況略有耳聞，但仍受到極大打擊，回想起過去兩人交流的點滴，心中滿是悲痛與不捨。

由7家出版社共同經營的東野圭吾官方資訊帳號指出，東野圭吾一生共出版106部著作（不含合著作品），日本國內累計發行量約1億900萬冊，許多作品被改編成電影、電視劇及舞台劇，對日本推理文學與影視界影響深遠。

東野圭吾也在Oricon書籍排行榜締造多項紀錄。他共有4部作品奪下「Oricon年度文庫本排行榜」冠軍，包括2008年「嫌疑犯X的獻身」、2015年「解憂雜貨店」、2018年「拉普拉斯的魔女」及2023年「祈念之樹」，為歷來最多。

此外，他更16度拿下「Oricon年度文庫本排行榜」作家類別冠軍，同樣高居歷史第一。

從「放學後」、「秘密」、「白夜行」、「嫌疑犯X的獻身」到「解憂雜貨店」，東野圭吾以兼具推理性與人性的作品陪伴無數讀者，也開創日本推理小說的新時代。如今巨星殞落，留下逾百部作品，將持續陪伴一代又一代的讀者。