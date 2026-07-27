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盧卡斯博物館9月開幕 將展出未公開星戰電影珍藏品

中央社／ 加州聖地牙哥27日綜合外電報導

傳奇電影「星際大戰」導演喬治盧卡斯（George Lucas）與妻子創立的盧卡斯敘事藝術博物館預計9月22日開幕，館長透露屆時將展示過去不曾公開的星戰系列電影珍藏品。

法新社報導，盧卡斯敘事藝術博物館（The LucasMuseum of Narrative Art）館長林可夫（Ryan Linkof）表示：「這裡是盧卡斯典藏館（Lucas Archives），也就是盧卡斯影業（Lucasfilm）製作資料的所在地。因此，我們將舉行以『星際大戰』為主題的展覽，其中包含從未對外公開的特別珍藏品。」

這座充滿未來感的博物館占地超過9200平方公尺，預計9月22日開幕，屆時館方將於館內33間展廳展出逾1300件珍藏品。

由喬治盧卡斯與其妻賀伯森（Mellody Hobson）主導的這座博物館，允諾收藏盧卡斯數十年來蒐集的部分物品、工藝品及藝術品。

館藏包含羅克威爾（Norman Rockwell）、芙烈達．卡蘿（Frida Kahlo）以及柯比（Jack Kirby）等人的藝術作品。林可夫說，「這類藝術品在機構收藏中較罕見，多數美術館不會收藏或展示。」

然而，對部分星戰迷而言，最引人入勝的仍是盧卡斯影業的各種製作資料。

林可夫強調，這項「極具野心的計畫」是喬治盧卡斯耗費數十年心血打造，過程中遭遇不少挑戰，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響。

他還說，現年82歲的喬治盧卡斯持續親自參與這項計畫，並表示「據我所知，他（盧卡斯）對目前成果相當滿意」。

星際大戰 喬治盧卡斯

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