快訊

軟銀400億美元OpenAI聯貸融資再添21家金融機構 台灣也有銀行參與

獨家／公股金融異動一波波 這家券商總座人事拍板

東野圭吾大腸癌病逝...國人每年逾萬人罹癌 「3方法」可早期預防

日本超人氣獼猴寶寶Panchi君滿1歲 粉絲湧動物園慶生

中央社／ 千葉縣26日綜合外電報導
日本千葉縣市川市動植物園的超人氣獼猴寶寶Panchi君（パンチ）今天迎來1歲生日。路透
日本千葉縣市川市動植物園的超人氣獼猴寶寶Panchi君（パンチ）今天迎來1歲生日。路透

日本千葉縣市川市動植物園的超人氣獼猴寶寶Panchi君（パンチ）今天迎來1歲生日，園區內湧入大批粉絲，場面熱鬧非凡。

日本放送協會（NHK）報導，今天有許多Panchi君的粉絲帶著玩偶與各式手作周邊商品來到市川市動植物園，一起為Panchi君慶生。

Panchi君去年7月26日出生不久後，便遭到母猴棄養，只能接受人工哺育。為填補缺乏母猴陪伴的空缺，Panchi君常常抱著一隻紅毛猩猩的玩偶走來走去，可愛模樣引發關注。

園方在今年1月19日開始嘗試讓Panchi君回到猴群，但其他猴子似乎仍對牠懷抱警戒心，一時難以融入。

當時市川市動植物園在官方X帳號，使用「#加油Panchi君」（#がんばれパンチ）主題標籤，希望大家為牠打氣，也收到大批迴響。

而今天生日派對上，Panchi君與其他猴子嬉戲打鬧，也在牠最喜歡的岩山凹槽中睡午覺，可愛模樣讓現場遊客忍不住直呼「好可愛」。

Panchi君的體重已從出生時的約500公克增加到約3公斤，毛色也漸漸從原本偏黑的顏色，轉變為與成年獼猴相同的棕色。

園方除了播映記錄Panchi君成長歷程的影片，也展出從國內外收到的2500封祝賀留言卡，現場還設有留言板，提供前來的民眾寫下祝福、一同為Panchi君慶生。

一位每週都專程從東京都內來看Panchi君的30多歲女性表示：「Panchi君總是給我滿滿的活力與幸福感。最近看到牠能跟朋友們開心玩耍，還會露著肚子睡覺，讓人看了覺得很窩心。」

市川市動植物園的安永崇課長則表示：「非常高興Panchi君能在這麼多人的喜愛下迎來1歲生日。目前讓牠融入猴群的過程還在進行中，未來我們也會繼續細心照顧牠。」

日本

延伸閱讀

6隻黑腳企鵝寶寶成功孵化 北市立動物園企鵝幼兒園開張

齊劉海呆萌…廣州「髮型獅」走了 網友：謝謝你帶來歡樂

【作家有毛病】李羚榛／狗狗版的閱讀空氣

SIDIZ攜手DAZN、樂天桃猿再登台北大巨蛋「坐 你的人生」主題日登場

相關新聞

每日限9小時進食、睡前4小時禁食 研究：有望延緩認知衰退

研究人員指出，將一天正餐與點心的攝取時間限制在9小時內，並在睡前4小時避免進食，可能有助延緩年長者認知能力衰退

暴風雪奪命…5名外籍登山客命喪俄羅斯最高峰 3遺體仍困山區

俄羅斯國營媒體「俄羅斯新聞社」（RIA Novosti）今天引述當局說法報導，5名外籍登山客在該國境內的歐洲最高峰「艾爾...

日本超人氣獼猴寶寶Panchi君滿1歲 粉絲湧動物園慶生

日本千葉縣市川市動植物園的超人氣獼猴寶寶Panchi君（パンチ）今天迎來1歲生日，園區內湧入大批粉絲，場面熱鬧非凡

暑運高峰出包！倫敦蓋維克機場供水中斷 廁所餐廳受影響、旅客叫苦

英格蘭東南部一座淨水廠停電，導致倫敦蓋維克機場（Gatwick Airport）兩座航廈供水中斷，不僅廁所無法正常使用，...

柏林同志遊行汽車衝撞疑為恐攻 嫌犯遭警方擊斃

柏林警方週日（7月26日）表示，21歲的德國公民阿卜杜勒‧B.（Abdul B.）涉嫌駕駛一輛廂型車衝撞「柏林同志大遊行」（CSD）的人群，隨後又持類似開山刀的利器攻擊民眾，造成1人死亡、29人受傷，其中部分傷者是遭嫌犯持刀攻擊所致。

警親睹下半身貼女大生！日上班族大叔被抓喊冤 電車癡漢案爆爭議

日媒RKB毎日放送報導，福岡發生一起電車猥褻案件。本月22日上午8點左右，JR篠栗線一班通勤列車行經柚須站（福岡縣粕屋町）至吉塚站（福岡市博多區）區間時，巡邏的便衣警察發現49歲的男性上班族站在21歲女大學生身後，並將下半身貼著對方。列車抵達博多站後，警方隨即詢問兩人，女大生表示「感覺有被什麼東西頂住」，警方遂依違反防止癡漢條例（迷惑防止條例）當場逮捕男子。不過，嫌犯全盤否認犯行，稱指控「完全不是事實」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。