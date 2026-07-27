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中泰粉絲衝突延燒 中國駐泰國使館首度發聲促查真相

中央社／ 曼谷27日專電

泰國GMMTV日前舉辦活動時發生中國粉絲與工作人員的衝突事件持續延燒。中國駐泰使館今天表示已接獲中國公民反映相關情況，敦促儘快查明真相並妥善處理事件。這也是中國官方首次就事件公開發表聲明。

中國駐泰國大使館今天在官方網站發表聲明表示，針對中國公民25日在泰國曼谷參加粉絲見面活動時，被保全人員強力對待並帶離現場一事，中國駐泰國使館已收到這名公民反映的情況，也注意到活動主辦方發布聲明，主辦方承認「超出當時情況所需的用力行為」。

中國駐泰使館敦促相關方面盡快查明真相，妥善處理此事。

這起衝突事件發生在25日於曼谷舉行的「2026國際小說節」（International Novel Festival 2026）期間。

泰國GMMTV旗下藝人Junior與Mark舉辦粉絲見面活動時，一名中國女粉絲被帶離活動現場時，與現場工作人員發生衝突，相關影片隨後在社群媒體廣泛流傳，引發中國與泰國網友論戰。

GMMTV昨天發布聲明表示，經初步調查，涉事工作人員在處理現場情況時，部分過程使用了超出必要程度的用力行為，並強調「公司不支持任何形式的暴力，並對事件及其造成的影響深表遺憾」。

GMMTV已暫停涉事外包工作人員的職務。

泰國公共電視台（Thai PBS）今天報導，中國女粉絲表示，她於活動當天清晨抵達現場，以雨傘保留排隊位置，否認插隊指控，並稱持有照片及聊天紀錄可證明其說法。

報導引述這名女粉絲說法指出，現場保全拒絕查看相關證據，並將她強行帶離，過程中遭拉扯、手機被拿走及遭壓制。針對網路流傳她踢向工作人員的畫面，她表示，那是遭壓制前的防衛反應。

報導稱，部分泰國粉絲及現場目擊者則提出不同說法，指該名中國粉絲違反排隊規定、不配合工作人員指示，且曾踢向一名女性保全。

這起衝突事件在微博上持續發酵，部分中國網友甚至呼籲抵制赴泰旅遊及停止支持泰國藝人，但也有中國網友呼籲外界不要僅憑片段影片下結論，不應將個別事件上升至對整個國家或群體的評價。

曼谷 泰國

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