快訊

電煙少女的獨白（中）／校內地下販煙鏈拿貨方便 藏衛生棉老師抓不到

電煙少女的獨白（上）／同學邀試試看說不會上癮 我就這樣「入坑」了

影／陳佩琪赴北京旅遊 柯文哲加碼自爆「沒空管她」：兒子帶她去的

聽新聞
0:00 / 0:00

每日限9小時進食、睡前4小時禁食 研究：有望延緩認知衰退

中央社／ 倫敦27日綜合外電報導
每日限9小時進食，並在睡前4小時避免進食，可能有助延緩年長者認知能力衰退。圖/AI生成
每日限9小時進食，並在睡前4小時避免進食，可能有助延緩年長者認知能力衰退。圖/AI生成

研究人員指出，將一天正餐與點心的攝取時間限制在9小時內，並在睡前4小時避免進食，可能有助延緩年長者認知能力衰退。

英國「衛報」（The Guardian）報導，一項針對過重或肥胖年長女性的前導性研究發現，與一天進食時間較長的人相比，在限制時間內進食者的心智能力有改善跡象。

鑒於受試人數有限，這項發現仍屬初步階段，不過日後若有更大規模研究證實此事，意味著人們或許能透過縮短進食時間、避免深夜進食，保護自身認知能力。

美國紐澤西州羅格斯大學（Rutgers University）營養學家夏普斯（Sue Shapses）表示，光是減重本身就有助延緩高齡認知衰退，但把一天進食時間控制在8至9小時、睡前4小時禁食或許還能帶來「額外益處」。

失智症是全球第7大死因，每年造成近200萬人死亡。失智症部分風險因素不可避免，例如年齡和基因，但專家認為近半病例可透過改變生活方式預防或延遲發病。中年肥胖會讓日後罹患失智症的風險增加30%。

夏普斯進行了一項小型臨床試驗：鼓勵47名年齡介於50至79歲的過重或肥胖女性，於6個月期間每天減少攝取500卡熱量。在受試者中，26人被建議將每日進食時間限縮在9小時內，這代表她們通常會於上午10時至下午6時之間吃飯；其餘受試者則將進食時間分散在約12小時內。

在試驗結束時，兩組受試者皆平均減重約7公斤，但進食時間較短的人在空間規劃能力與問題解決等認知測驗中，表現優於對照組；她們在記憶和學習測驗中犯的錯也較少，不過在部分多工處理及反應時間測驗上，兩組表現沒有顯著差異。

夏普斯坦言這些效果「有限」，但也指出研究結果暗示，限制進食時間或許有助改善日常記憶力，並減少與記憶、注意力和問題解決有關的錯誤。

這項研究的其他細節已於美國營養學會（AmericanSociety for Nutrition）在馬里蘭州舉行的年度大會上發表。

肥胖 減重 英國

延伸閱讀

高市每天睡0至3小時惹議…日媒盤點各國領袖作息 他自曝睡滿9小時

病人怨等13小時遲遲無法手術...引爆網路論戰 醫解析醫院排刀制度

為食安上凱道 藍營小雞絕食近一周送醫現況曝光

每晚少睡1.5小時恐讓體重增加、活動量下降 專家教你吃對食物助眠

相關新聞

每日限9小時進食、睡前4小時禁食 研究：有望延緩認知衰退

研究人員指出，將一天正餐與點心的攝取時間限制在9小時內，並在睡前4小時避免進食，可能有助延緩年長者認知能力衰退

暑運高峰出包！倫敦蓋維克機場供水中斷 廁所餐廳受影響、旅客叫苦

英格蘭東南部一座淨水廠停電，導致倫敦蓋維克機場（Gatwick Airport）兩座航廈供水中斷，不僅廁所無法正常使用，...

暴風雪奪命…5名外籍登山客命喪俄羅斯最高峰 3遺體仍困山區

俄羅斯國營媒體「俄羅斯新聞社」（RIA Novosti）今天引述當局說法報導，5名外籍登山客在該國境內的歐洲最高峰「艾爾...

柏林同志遊行汽車衝撞疑為恐攻 嫌犯遭警方擊斃

柏林警方週日（7月26日）表示，21歲的德國公民阿卜杜勒‧B.（Abdul B.）涉嫌駕駛一輛廂型車衝撞「柏林同志大遊行」（CSD）的人群，隨後又持類似開山刀的利器攻擊民眾，造成1人死亡、29人受傷，其中部分傷者是遭嫌犯持刀攻擊所致。

警親睹下半身貼女大生！日上班族大叔被抓喊冤 電車癡漢案爆爭議

日媒RKB毎日放送報導，福岡發生一起電車猥褻案件。本月22日上午8點左右，JR篠栗線一班通勤列車行經柚須站（福岡縣粕屋町）至吉塚站（福岡市博多區）區間時，巡邏的便衣警察發現49歲的男性上班族站在21歲女大學生身後，並將下半身貼著對方。列車抵達博多站後，警方隨即詢問兩人，女大生表示「感覺有被什麼東西頂住」，警方遂依違反防止癡漢條例（迷惑防止條例）當場逮捕男子。不過，嫌犯全盤否認犯行，稱指控「完全不是事實」。

講話太直白被主管退群！日義消告石垣市府 法院判賠：侵害人格權

據日媒「琉球新報」報導，沖繩縣石垣市發生一起職場上因「通訊軟體無故退群」引起的賠償訴訟。一名前義勇消防隊員控訴遭隊內排擠並強迫退群，向市府求償220萬日圓（約台幣44萬元）。本案經福岡高等法院那覇支部二審後，法官認定消防隊幹部「無預警將隊員踢出公務LINE群組」屬於違法行為，侵犯了員工權益，因此撤銷一審的敗訴判決，改判石垣市須賠償11萬日圓（約台幣2萬2千元）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。