每日限9小時進食、睡前4小時禁食 研究：有望延緩認知衰退

研究人員指出，將一天正餐與點心的攝取時間限制在9小時內，並在睡前4小時避免進食，可能有助延緩年長者認知能力衰退。

英國「衛報」（The Guardian）報導，一項針對過重或肥胖年長女性的前導性研究發現，與一天進食時間較長的人相比，在限制時間內進食者的心智能力有改善跡象。

鑒於受試人數有限，這項發現仍屬初步階段，不過日後若有更大規模研究證實此事，意味著人們或許能透過縮短進食時間、避免深夜進食，保護自身認知能力。

美國紐澤西州羅格斯大學（Rutgers University）營養學家夏普斯（Sue Shapses）表示，光是減重本身就有助延緩高齡認知衰退，但把一天進食時間控制在8至9小時、睡前4小時禁食或許還能帶來「額外益處」。

失智症是全球第7大死因，每年造成近200萬人死亡。失智症部分風險因素不可避免，例如年齡和基因，但專家認為近半病例可透過改變生活方式預防或延遲發病。中年肥胖會讓日後罹患失智症的風險增加30%。

夏普斯進行了一項小型臨床試驗：鼓勵47名年齡介於50至79歲的過重或肥胖女性，於6個月期間每天減少攝取500卡熱量。在受試者中，26人被建議將每日進食時間限縮在9小時內，這代表她們通常會於上午10時至下午6時之間吃飯；其餘受試者則將進食時間分散在約12小時內。

在試驗結束時，兩組受試者皆平均減重約7公斤，但進食時間較短的人在空間規劃能力與問題解決等認知測驗中，表現優於對照組；她們在記憶和學習測驗中犯的錯也較少，不過在部分多工處理及反應時間測驗上，兩組表現沒有顯著差異。

夏普斯坦言這些效果「有限」，但也指出研究結果暗示，限制進食時間或許有助改善日常記憶力，並減少與記憶、注意力和問題解決有關的錯誤。

這項研究的其他細節已於美國營養學會（AmericanSociety for Nutrition）在馬里蘭州舉行的年度大會上發表。