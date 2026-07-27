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暑運高峰出包！倫敦蓋維克機場供水中斷 廁所餐廳受影響、旅客叫苦

中央社／ 倫敦26日綜合外電報導
英格蘭東南部一座淨水廠停電，導致倫敦蓋維克機場兩座航廈供水中斷，餐廳停業座位不足，旅客只能坐在地板上休息。美聯社
英格蘭東南部一座淨水廠停電，導致倫敦蓋維克機場兩座航廈供水中斷，餐廳停業座位不足，旅客只能坐在地板上休息。美聯社

英格蘭東南部一座淨水廠停電，導致倫敦蓋維克機場（Gatwick Airport）兩座航廈供水中斷，不僅廁所無法正常使用，餐廳也被迫關門。

綜合法新社和美聯社報導，由於正值暑期旅遊旺季，機場湧入大量人潮，航班起降雖未受到影響，但有許多旅客抱怨無法沖馬桶、洗手、裝飲用水，甚至連熱飲也買不到。

蓋維克機場稍早為此向旅客致歉，並在社群平台X表示，水壓已於晚間開始恢復正常。

英國自來水公司SES Water表示，停電引發「一連串問題」，肯特郡（Kent）和薩塞克斯郡（Sussex）部分地區水壓偏低或供水中斷，旗下淨水處理廠目前已恢復運作，但仍需數小時才能正常供水。

機場表示工作人員正在向旅客和員工發放瓶裝水，並「採取其他應變措施，以確保旅客福祉」，但旅客李保羅（Paul Lee）說，他沒有聽見停水通知，也沒看到有人發放瓶裝水。

他對英國廣播公司（BBC）說：「對需要上廁所的旅客來說，這不是好消息。我（的班機）很快就要起飛了，所以對我而言沒太大問題，但幾個小時後才能登機的旅客恐怕就有麻煩了。」

英國前國會議員杜格（Michael Dugher）在社群媒體PO文說，由於酒吧和餐廳暫停營業，加上座位不足，旅客只能坐在地板上休息。

英國 社群媒體 英格蘭

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