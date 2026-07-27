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暴風雪奪命…5名外籍登山客命喪俄羅斯最高峰 3遺體仍困山區

中央社／ 塞拉耶佛26日綜合外電報導
俄羅斯國營媒體「俄羅斯新聞社」（RIA Novosti）今天引述當局說法報導，5名外籍登山客在該國境內的歐洲最高峰「艾爾布魯斯峰」（Mount Elbrus）遭遇暴風雪後罹難。路透
俄羅斯國營媒體「俄羅斯新聞社」（RIA Novosti）今天引述當局說法報導，5名外籍登山客在該國境內的歐洲最高峰「艾爾布魯斯峰」（Mount Elbrus）遭遇暴風雪後罹難。路透

俄羅斯國營媒體「俄羅斯新聞社」（RIA Novosti）今天引述當局說法報導，5名外籍登山客在該國境內的歐洲最高峰「艾爾布魯斯峰」（Mount Elbrus）遭遇暴風雪後罹難，但由於天候惡劣，其中3人的遺體尚未被運下山。

路透社報導，俄羅斯聯邦緊急情況部（EmergenciesMinistry）表示，救難人員先救出2名登山客，將他們送下山接受醫療照護；之後在海拔5350公尺處尋獲2名死者遺體並運離。

俄羅斯聯邦調查委員會地方分支機構表示，之後救難人員又尋獲另外3名罹難登山客的遺體，但因天候惡劣，尚未將遺體運下山。

俄羅斯當局並未說明罹難者國籍，但地方執法機關告訴「俄新社」，在艾爾布魯斯峰罹難的登山客來自波士尼亞與赫塞哥維納。

艾爾布魯斯峰標高5642公尺，位於喬治亞邊界以北，以天候及攀登條件瞬息萬變聞名。

波赫媒體報導，這支登山隊的7名成員都是該國中部城市澤尼察（Zenica）居民，其中包括一對夫妻及一名在當地醫院工作的女醫師。

俄羅斯媒體報導，由於天候惡劣，導致搜尋及遺體搬運工作更加困難。

俄羅斯 歐洲

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