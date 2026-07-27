柏林同志遊行汽車衝撞疑為恐攻 嫌犯遭警方擊斃

柏林警方週日（7月26日）表示，21歲的德國公民阿卜杜勒‧B.（Abdul B.）涉嫌駕駛一輛廂型車衝撞「柏林同志大遊行」（CSD）的人群，隨後又持類似開山刀的利器攻擊民眾，造成1人死亡、29人受傷，其中部分傷者是遭嫌犯持刀攻擊所致。

警方隨後展開近24小時追緝。柏林警方在社群平台X表示，週日下午6時左右在柏林郊區斯潘道（Spandau）一處花園發現阿卜杜勒。他當時持利器衝向警員，警方至少開了一槍，嫌犯當場死亡。

嫌犯曾涉伊斯蘭極端主義遭定罪

德國內政部長多布林特（Alexander Dobrindt）表示，嫌犯出生在德國、具有德國國籍；他的母親是黎巴嫩裔，在他出生前3年、於2002年取得德國國籍。

多布林特指出，嫌犯先前曾因重大暴力犯罪而遭法院定罪。今年5月，柏林少年法院認定阿卜杜勒犯下「預備危害國家安全的重大暴力犯罪」、在Instagram發布伊斯蘭國（IS）宣傳內容等罪名成立，判處他1年10個月少年感化刑，緩刑執行；柏林檢方已對此判決提出上訴。

當時法院表示，量刑時已考量阿卜杜勒先前遭羈押的時間，也考量他坦承犯行、表示已與極端組織劃清界線，且未造成實際危害，因此准予交保，等待上訴結果。

此前在2025年，阿卜杜勒曾前往中東，試圖加入伊斯蘭國，並在黎巴嫩與多名疑似伊斯蘭國的成員接觸。他曾在黎巴嫩遭逮捕，因煽動宗教及教派衝突等罪名，被軍事法庭判處3個月徒刑。服刑結束後，他返回德國，在柏林機場遭警方逮捕。

梅爾茨：不要被恐攻恫嚇

週六的駕車衝撞事件造成一名女子死亡。當天有數十萬人前往柏林參與同志遊行，但目前不清楚事發時現場仍有多少人。柏林同志大遊行是歐洲規模最大的LGBTQ+慶典之一。

數千人週日在布蘭登堡門前參加悼念活動，不少人揮舞彩虹旗，有人高舉「仇恨會殺人」（Hatred kills）等標語，也有人落淚、互相擁抱。蒂爾加藤公園內也有民眾點燃蠟燭、獻上鮮花悼念死傷者。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）在柏林聖馬利亞教堂追思儀式前表示，政府將追究責任，並呼籲民眾不要被恐怖攻擊恫嚇。

他表示：「我要對柏林以及全德國所有參加同志驕傲節的人說，不要讓自己、也不要讓我們自己受到恐嚇。這類暴力行為只有一個目的，就是分裂我們的社會，奪走我們最重要的價值——開放與自由。」

移民政策辯論升溫

德國近年發生一連串駕車衝撞人群事件，讓治安及移民政策的辯論升溫，與此同時極右翼勢力支持度也增長。

綠黨政治人物、聯邦議院副議長努裡普爾（Omid Nouripour）在X發文表示，德國必須堅決對抗「致命的伊斯蘭主義」。基督教民主聯盟（CDU）地方領袖彼得斯（Daniel Peters）也表示，伊斯蘭國支持者「不應在德國自由行動」。

極右翼的另類選擇黨（AfD）共同主席克魯帕拉（Tino Chrupalla）則在X表示：「我們絕不允許宗教極端分子以暴力與偏狹分裂我們的國家！」

針對媒體報導嫌犯曾獲判緩刑，多布林特接受德國電視二台（ZDF）訪問時表示：「若當時將此人羈押，顯然會是更妥當的做法。」

此次攻擊發生之際，正值梅爾茨領導的聯合政府支持度低迷，內閣也正進行改組，外界批評政府施政缺乏效率。

此外，德國將在兩個月後舉行地方選舉，另類選擇黨正以移民與治安議題為主軸爭取選民支持。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】