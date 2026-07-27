索羅門群島主要金礦發生山崩 據報至少10人喪生

在南韓文壇，洪承銀是一位特別的作家，擅長用誠實的筆觸，將最私密的個人痛苦攤開，也專注於書寫被主流價值忽略、推向邊緣的個體。這份寫作關懷，源於她早熟且充滿顛簸的青春。在只要稍微脫隊就令人恐懼、自責的南韓社會裡，她曾是脫隊的孩子。

2026-07-27 09:41