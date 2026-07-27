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索羅門群島主要金礦發生山崩 據報至少10人喪生
索羅門群島國家災難管理辦公室今天告訴法新社，這個太平洋島國的一座主要金礦發生山崩。
中資企業控股的金嶺（Gold Ridge）金礦是索羅門群島的重要經濟支柱，去年開始進行擴建。
索羅門群島皇家警察部隊（Royal Solomon IslandsPolice Force）拒絕透露死亡人數。當地媒體「深度索羅門」（In-depth Solomons）則報導，金礦現場已尋獲10具遺體。
國家災難管理辦公室（National Disaster ManagementOffice）向法新社證實，金嶺金礦發生山崩。這座礦場位於首都荷尼阿拉（Honiara）東南方約25公里處。
荷尼阿拉的中央醫院（National Referral Hospital）表示，該院將接收罹難者遺體。醫院工作人員艾力克（Lyrex Alick）告訴法新社：「有些人已經死亡。」
社群媒體上的照片和影片顯示，推土機正在現場挖掘崩塌的岩石和泥土。
金嶺礦業公司由中國企業「萬國國際礦業」（Wanguo International Mining）持有多數股權。萬國國際礦業5月表示，這座金礦去年貢獻了索國近1/4的國內生產毛額（GDP）。
索羅門群島新任總理瓦爾（Matthew Wale）近期表示將全面改革礦業部門，以讓更多收益回流當地經濟。
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