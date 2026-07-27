講話太直白被主管退群！日義消告石垣市府 法院判賠：侵害人格權

據日媒「琉球新報」報導，沖繩縣石垣市發生一起職場上因「通訊軟體無故退群」引起的賠償訴訟。一名前義勇消防隊員控訴遭隊內排擠並強迫退群，向市府求償220萬日圓（約台幣44萬元）。本案經福岡高等法院那覇支部二審後，法官認定消防隊主管「無預警將隊員踢出公務LINE群組」屬於違法行為，侵犯了員工權益，因此撤銷一審的敗訴判決，改判石垣市須賠償11萬日圓（約台幣2萬2千元）。

這起紛爭源於2021年4月的一場防災講座。當時義消隊規定穿著制服出席可領取津貼，但原告認為一般市民參加並無報酬，義消領錢並不合理，便穿自己的服裝出席。事後他在全體公務LINE群組內直言：「市民沒拿錢，為什麼義消穿制服就能領津貼？這也太不知恥了吧？現場90%都是動員來的臨演吧。」此舉引起主管不滿並給予嚴厲警告，隨後該主管不僅到男性家中勸其退團，更於同年5月在未告知原因的情況下，直接將他踢出LINE群組。

主審法官菊地浩明在判決中指出，「原告的發言固然尖銳，但並未具體誹謗消防隊或個人，不構成懲戒理由，主管登門勸退實屬過當」。法官更強調，加入公務LINE群組是隊員執行勤務不可或缺的管道，主管擅自將團員退群，已侵犯原告的「人格權」與「在良好職場環境工作的權益」，據此認定該舉動違法。石垣市官方則回應，將詳細看過判決書後再研擬後續如何處置。