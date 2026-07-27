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義大利南部野火逼近 數百人搭船撤離
義大利南部亞得里亞海（Adriatic Sea）沿岸部分地區今天遭野火肆虐，數百人搭船撤離。海岸防衛隊表示，預計還有更多人需要救援。
義大利海岸防衛隊透過其WhatsApp頻道表示：「已有超過400名遊客和戲水民眾搭船撤離，這是唯一可行的撤離路線」，目前撤離行動仍在進行中。
撤離地區主要包括南部普利亞（Puglia）大區的佩斯基奇鎮（Peschici）一帶。
海防隊發言人告訴法新社，預計還有約300人需要撤離。
海防隊表示，這次撤離行動共出動6艘海防船、金融警察（Guardia di Finanza）的3艘船，以及約10艘民間船隻。
海防隊發布的救援行動影片顯示，有人游向停泊在外海的救援船，遠處濃煙陣陣，還有1架水上飛機在附近降落。目前火舌尚未威脅到當地民宅。
地方媒體「南方公報」（Gazzetta del Mezzogiorno）引述佩斯基奇市長達倫佐（Luigi d'Arenzo）說法報導，目前「情勢已獲控制」。
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