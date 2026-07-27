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警親睹下半身貼女大生！日上班族大叔被抓喊冤 電車癡漢案爆爭議

聯合新聞網／ 綜合報導
日本JR篠栗線一班通勤列車上發生癡漢騷擾事件，引起網友熱烈討論。 示意圖／Pakutaso
日本JR篠栗線一班通勤列車上發生癡漢騷擾事件，引起網友熱烈討論。 示意圖／Pakutaso

日媒RKB毎日放送報導，福岡發生一起電車猥褻案件。本月22日上午8點左右，JR篠栗線一班通勤列車行經柚須站（福岡縣粕屋町）至吉塚站（福岡市博多區）區間時，巡邏的便衣警察發現49歲的男性上班族站在21歲女大學生身後，並將下半身貼著對方。列車抵達博多站後，警方隨即詢問兩人，女大生表示「感覺有被什麼東西頂住」，警方遂依違反防止癡漢條例（迷惑防止條例）當場逮捕男子。不過，嫌犯全盤否認犯行，稱指控「完全不是事實」。

事件曝光後，日本網友對此有熱烈的討論。有不少人同情被捕的男性上班族、但也有人為女大生說話，道出女性在早晨通勤尖峰時間的難處。有留言提到，既然不少人認為這個男性上班族是被冤枉的，或許鐵路公司應試辦「男性專用車廂」，讓男性無須在尖峰時刻提心吊膽，害怕被冤枉。不過，就算有「男性專用車廂」，會不會也出現同性間的癡漢（色狼）問題呢？

另外也有女性上班族表示，自己現在已過了會碰到色狼的年紀，但還是有很多有紳士風度的男性都相當有禮，會刻意調整站立的位置、甚至側身或改變公事包位置避嫌。為了不多麻煩這些有禮的男士，當時的自己還刻意提早時間出門，如今卻因極少數的猥褻之徒，讓男女雙方在擁擠車廂內都過得戰戰兢兢。

此外，不少網友提議車廂內應加裝監視器，才能有客觀證據輔助調查，減少僅憑一面之詞的疑慮。

車廂 上班族 福岡 日媒 日本 色狼

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