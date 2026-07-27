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喝到爛醉躺馬路…上班族遭計程車輾斃 日網嘆73歲運將太無辜

聯合新聞網／ 綜合報導
福岡市博多區26日晚間11點左右，發生一起39歲的男性上班族佐伯亮，在飲酒聚會後，躺臥在路上，遭一輛計程車輾斃。示意圖，非事發現場。 圖／Pakutaso
福岡市博多區26日晚間11點左右，發生一起39歲的男性上班族佐伯亮，在飲酒聚會後，躺臥在路上，遭一輛計程車輾斃。示意圖，非事發現場。 圖／Pakutaso

據日媒西日本電視台報導，日本福岡市博多區26日晚間11點左右，發生一起死亡車禍。一名39歲的男性上班族佐伯亮，在飲酒聚會後，疑因酒醉倒臥在道路上，不幸遭一輛計程車輾過，同行友人通報後，送醫急救約40分鐘後仍宣告不治。

肇事的73歲計程車司機並未受傷，事發地點為餐飲店與住宅交錯的街區，司機向警方供稱：「當時完全沒注意到路上躺著人，就這樣壓了過去。」目前警方正透過調閱行車紀錄器與周邊監視器畫面，釐清確切的事故原因。

這起事件曝光後，引發日本網友的熱烈討論，多數留言紛紛為無辜捲入事故的計程車司機抱不平。許多網友指出，駕訓班從沒教過「道路上會躺著人」，深夜視線本就不佳，在漆黑的街道上根本難以發現有人躺著，即便發現也難以閃避。網友直言，死者喝到爛醉、把自己置於危險之中，同行友人未能及時制止也令人遺憾，但醉倒在路上才是釀成悲劇的主因，駕駛遇到這種狀況實在無辜又可憐。

不過，也有網友點出駕駛面臨的殘酷法律現實。有留言分析，即使司機沒有違規、未酒駕且保持專注，但在法律上，夜間撞死躺臥路上的醉漢，駕駛通常仍無法完全免責，肇事過失責任比例甚至可能落在40%至60%之間。雖然最後多以罰金或緩刑收場，但「因為夜間太暗沒看到」在法律上很難作為完全脫罪的藉口。網友嘆道，雖夜間駕駛隨時都要提高警覺，但酒醉者隨意躺路邊不僅危害自身安全，更可能徹底毀掉無辜駕駛的人生，實在令人十分無奈。

車禍 計程車 運將 日本 上班族

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