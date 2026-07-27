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律師丈夫家暴妻子片瘋傳…飛腳掌摑+鐵棍狂毆 妻挺身反抗結局超暖

香港01／ 撰文：布萊恩
印尼1名人妻遭律師丈夫兇狠家暴，包括起飛腳、多次掌摑，甚至用鐵棍毆打。示意圖／AI生成
印尼1名人妻遭律師丈夫兇狠家暴，包括起飛腳、多次掌摑，甚至用鐵棍毆打。示意圖／AI生成

家暴令人髮指！社交平台Threads近日流傳影片，印尼有人妻遭律師丈夫兇狠家暴，包括起飛腳、多次掌摑，甚至用鐵棍毆打，現場傳出妻子哭喊驚呼聲音。其間丈夫詢問「還想要（打）嗎？」，妻子害怕地回應「不要了，不要了，饒了我吧……」，惟丈夫未有停手繼續施暴，一旁目擊的女兒亦被嚇哭，用手嘗試護母親但作用不大。

影片震驚網民，紛紛批評丈夫離譜，「這種男人真是在丟臉」、「打女人的都不是人」、「一次都不能接受，一定要離開，不能忍」、「根本不配當男人 動手打自己老婆算什麼啊」。

翻查資料，這段影片於2024年起流傳，據指女事主趁丈夫不注意，在家中安裝攝影機記錄了家暴實況並報警，現時已與律師丈夫離婚，與另1名男子再婚，生活相當幸福。而女事主亦不時在社交平台分享生活影片，呼籲家暴受害者不要害怕，勇敢反抗，「你們值得擁有自由。我們所有人都值得擁有自由！」。

影片直擊律師丈夫家暴妻子 拳打腳踢、掌摑、鐵棍狂毆

這段網上流傳的「律師丈夫家暴妻子」經過剪接，長39秒。影片見到，在住所內，穿灰色上衣的律師丈夫「起飛腳」狂踢妻子臀部，妻子驚叫大喊躲避，丈夫尾隨繼續「起飛腳」，質問「還想要（打）嗎？還想要嗎？」，妻子害怕地回應「不要了，不要了，饒了我吧……」，惟丈夫未有停手，連環大力掌摑妻子，傳出「啪啪」聲巨響。

妻害怕驚呼：不要（打）了，饒了我吧

畫面之後多次轉換，見到丈夫不斷掌摑、腳踢、拳打妻子，站在一旁的女兒用手護着母親上半身，但丈夫轉而攻擊妻子下半身。丈夫後來更取出疑似鐵棍，猛力毆打妻子，妻子左手手肘被打中，要用右手按著手肘，似乎傷害甚大。直至影片結束，丈夫仍在掌摑妻子。

妻偷裝攝影機記錄家暴過程 挺身反抗報警

影片於2024年起流傳，據印尼媒體報道，事發2024年8月9日凌晨，地點位於印尼泗水市家中。受害人已遭受家暴多年，一直不敢反抗，也不敢報警，後決定要揭發丈夫惡行，於是在丈夫不知情下，於家中擺放隱蔽攝影機，記錄家暴實況，同月報警。

根據印尼家庭暴力法律（KDRT）第44條，若施暴導致被害人身體受傷或痛苦，可判處最長5年監禁，或最高1,500萬印尼盾（新台幣31,950元）罰款；若施暴導致被害人重傷，可判處最長10年監禁，或最高 3,000 萬印尼盾（約新台幣63,900元）罰款；若施暴導致被害人死亡，可判處最長15年監禁，或最高 4,500 萬印尼盾（約新台幣95,850元）罰款。

女事主與律師丈夫離婚 再婚後生活幸福

事件經過2年多，目前女事主已與律師丈夫離婚並再婚，生活較從前幸福。而女事主亦不時在社交平台Facebook分享生活影片，呼籲家暴受害者不要害怕，勇敢反抗，「我呼籲所有家庭暴力受害者奮起反抗，拯救自己！不要害怕離開。你們值得擁有自由。我們所有人都值得擁有自由」。

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文章授權轉載自《香港01》

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