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隨旅行團日本登山 台灣婦人在富士山登山小屋失去意識
日本靜岡電視台報導，57歲的台灣女性昨（26日）在富士山頂休息時，突然失去意識，警方的山岳救援隊在深夜用推土機將她運送下山。
報導引述警方的話表示，這名台灣籍的57歲女性與兩名姊妹一起參加旅行團攀登富士山，26日晚間6時左右，在山頂休息時突然失去意識。山屋員工通報110，山岳救援隊隨即展開救援。
警方呼籲民眾登山時務必備妥裝備、確定身體狀況良好，若對自身狀況或天氣等有任何疑慮，應立刻停止登山。
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