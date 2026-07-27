最快10月上路…日擬提高永居權門檻

日本政府據傳最快10月起，緊縮外國移民的永久居留權規定，包括提高最低所得門檻等，確保申請人能夠自給自足，未來不必倚賴政府援助。

日媒報導，日本移民服務局的提案包括，永居權申請者的年收入，必須持續超過一般日本公民；此外，申請人的退休金預期給付額，須等同於在該國「厚生年金保險」制度累計繳費30年者的水準，若有差異，申請者須以存款或其他資產補足。

根據現行的出入境管理及難民認定法，申請人必須素行良好、擁有足以獨立維持生活的資產或技能，並符合日本國家利益。由於現行準則並未明定所得門檻或其他衡量標準，這次修訂旨在設定更具體的審查條件。

日本移民服務局也計劃制定明確的評估標準，以判斷申請人是否符合日本的國家利益；審查時將考量申請者的日語能力，以及對日本制度與體制的理解程度等因素。

日本政府也正著手制定引進外國移民的基本政策，預計明年3月前完成。專家小組將考量日本整體人口政策等因素，討論是否設下引進移民的具體人數目標。