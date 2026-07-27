美7,000萬人陷高溫警戒 法、西野火失控蔓延

美國中部大部分地區本周將繼續籠罩在危險酷熱之下，氣溫不排除升到攝氏40度，約7,000萬人將面臨高溫警報。在大西洋對岸，野火持續肆虐，法國和西班牙近兩天總計已有逾30萬人逃離家園。

這波酷熱將橫跨美國大片區域，從西南沙漠一路延伸到墨西哥灣沿岸，甚至北上至中西部和北美大平原，這波熱浪將持續一整周，高溫上看40度，西南部部分沙漠地帶甚至可能飆上48度。

法國和西班牙兩國則前所未見面臨失控、持續蔓延的野火，包括知名葡萄酒產區波爾多等地都受威脅，當局緊急下令各地居民撤離。法國內政部長努涅斯25日說，這「極有可能」是法國承平時期最大規模的民眾撤離行動，而野火焚毀面積逼近9.8萬公頃，已改寫歷史紀錄。西班牙總理桑傑士表示，今年已有13萬公頃森林遭燒毀，遠高於過去十年每年平均10萬公頃。

氣候變遷與極端天氣之間的即時因果關係雖難以釐清，但非營利組織氣候中心計畫長柏辛指出，燃燒化石燃料導致二氧化碳濃度上升，讓炎熱天氣出現得更頻繁、更極端，「我們正經歷1990年代氣候模型預測的情境，也就是極端熱浪出現得更頻繁、更劇烈，溫度異常值更大，濕度與夜間溫度同步上升。」