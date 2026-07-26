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陸粉絲追星疑插隊拒走…遭工作人員壓制重摔在地 泰國主辦方：全面檢討

中央社／ 曼谷26日專電
追星粉絲。示意圖／Ingimage
追星粉絲。示意圖／Ingimage

一名中國女粉絲昨參加泰國GMMTV旗下藝人粉絲見面會時，因被指控插隊帶離活動現場時，遭工作人員重摔在地，引發爭議。主辦方表示，不支持任何形式的暴力，對事件深感遺憾。

活動主辦方、泰國GMMTV今天發布聲明指出，涉事人員為活動聘用的外包工作人員，並非公司正式員工，但坦承公司有責任妥善監督所有活動工作人員，因此已暫停該名人員執勤，直到調查完成為止。

GMMTV表示，公司一向反對任何形式的暴力，也不支持任何情況下的暴力行為。公司將全面檢討活動管理及監督流程，加強相關標準，避免類似事件再次發生。

針對網路流傳GMMTV已對涉事粉絲提出法律訴訟的說法，GMMTV澄清，相關傳聞並非事實，公司未對該名粉絲採取任何法律行動。

GMMTV也表示，公司堅持不歧視原則，不容許任何基於種族或國籍的歧視行為，並指這起事件屬於個別糾紛，不代表公司對任何國籍人士的政策或立場。

根據在社群媒體廣傳的影片顯示，昨天在曼谷舉行的JuniorMark粉絲活動上，有中國粉絲被指控插隊，並調換用於安排座位的識別資料。這名中國粉絲則否認相關說法。

此事件引發中國與泰國粉絲在社群媒體上的激烈爭論。中國粉絲發起聲援行動，指控GMMTV工作人員對其中一名中國粉絲施暴，並呼籲「停止對粉絲使用暴力」。

影片顯示，中國女粉絲被要求離開現場，但拒絕離場後，仍由工作團隊帶離現場。活動工作人員及保全人員曾使用肢體力量壓制該名粉絲並搬離其物品，而影片中也可見該名粉絲曾踢向其中一名工作人員。

中國粉絲頁「JUNIORMARK_CNFC」發布聲明，表示支持中國粉絲依法維護自身合法權益，要求公司正視問題、徹查相關人員並提出妥善處理方案，同時呼籲粉絲以事實和證據理性維權，並表示將持續關注事件進展。

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