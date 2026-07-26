見證二戰轉捩點 諾曼第登陸海灘列聯合國世界遺產

聯合國教科文組織 （UNESCO）今天表示，盟軍二戰期間於1944年6月6日在法國諾曼第（Normandy）登陸的海灘，已列入聯合國教科文組織世界遺產。

路透社報導，聯合國教科文組織在自家網站發表聲明指出，這些海灘是「1944年事件及長年紀念活動共同形塑的特殊文化景觀」，因此符合列入受保護世界遺產的條件。

盟軍當年於諾曼第登陸是為對抗納粹德國領袖希特勒（Adolf Hitler）並解放法國，是二戰期間歐洲擺脫納粹德國統治的重要轉捩點。

當年參與登陸的盟軍官兵來自美國、英國、加拿大、比利時、挪威、波蘭、盧森堡、希臘、捷克斯洛伐克、紐西蘭及澳洲等國家，另有約177名法國突擊隊員加入作戰。

諾曼第登陸海灘定期舉行紀念活動，美國、英國、加拿大及法國等國領導人都曾出席。