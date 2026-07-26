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別再亂丟南瓜皮！研究：可重製成食品包材 保鮮還能減塑

台灣醒報／ 記者楊程翔╱台北報導
南瓜皮可重新利用製成包裝材料，廢物利用又環境永續。路透
南瓜皮可重新利用製成包裝材料，廢物利用又環境永續。路透

【台灣醒報記者楊程翔綜合報導】

以前都削掉的南瓜皮，可以做成食物包材！日本九州大學研究團隊利用南瓜皮萃取物，開發出一款生物可分解的包裝材料，實測結果顯示其抗UV、抗菌與抗氧化能力皆優於傳統塑膠包裝，可延長蔬果保存期限、減少運輸損耗，也為農業廢棄物再利用開闢新路徑。

南瓜皮變包裝材料

根據《ScienceAlert》報導，研究團隊將南瓜皮中的天然成分萃取後，製造成可用於食品包裝的生物材料，發現因為南瓜皮含有纖維素、果膠等天然高分子物質，能形成高強度的薄膜，並保留植物來源成分帶來的抗氧化效果。

實驗顯示，這項技術做出的薄膜抗拉強度強，並有較低的水蒸氣穿透率，能有效抑制番茄等蔬果在運輸過程中的損傷與水分流失；在阻擋紫外線、抑制細菌孳生與抗氧化能力等方面，也優於傳統塑膠包裝，僅在防止水分散失上略遜於塑膠。

南瓜皮約占整顆南瓜重量一成，過去多被當作廢棄物處理。這項新技術使這些廢棄物能再利用，並可望取代一次性塑膠包裝的使用。

農產損耗新解方

根據《Phys.org》報導，全球約有四到五成的採收蔬果，在從農場送到消費者手中的過程中損耗流失，適當包裝雖能減少損耗，但目前廣泛使用的塑膠包裝較損害環境。

這款南瓜皮包裝材料對環境影響較小，且除了可製成薄膜，也能以噴塗方式直接施用於農產品表面，讓廠商僅針對容易損傷的部位局部塗佈，能減少過度包裝並降低成本。若這項技術能成功商業化，可以有助減少全球蔬果耗損與一次性塑膠用量，兼顧糧食安全與環境永續。

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南瓜 廢棄物 日本

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