快訊

藝人王凱猝逝！租屋處冷氣沒關、餐點掛門口鄰居驚異樣報警

停火後死的不算！美軍下修伊朗戰爭陣亡官兵數 家屬怒轟「令人心寒」

「薰衣草」男星王凱猝逝！曾消失2年突罹病進手術房

聽新聞
0:00 / 0:00

日本「副首都之爭」升溫 在野黨質疑法案為大阪量身打造

中央社／ 東京26日綜合外電報導
日本大阪。示意圖／Ingimage
日本大阪。示意圖／Ingimage

日本「副首都構想」相關法案24日在參議院正式表決通過。然而在國會審議期間，在野黨質疑該法「專為大阪量身打造」，批評審議過程過於草率。

日本共同社及「朝日新聞」報導，自民黨與日本維新會去年10月簽署的執政合作協議中，明確記載將於2026年國會完成「副首都」相關立法。

高市早苗政府為確保法案順利通過，將原定17日閉會的國會會期延長8天。參議院全體會議昨天以贊成票123票、反對票121票，僅2票之差，通過「副首都構想」相關法案。

報導指出，在野黨認為，日本維新會希望以「副首都構想」為跳板，進一步推動廢除大阪市、重組為特別區的「大阪都構想」。

在國會審議時，在野黨批評「副首都構想」是「日本維新會為黨牟利的策略」，並質疑其「真正目的是為了向特定城市輸送經濟利益」。

由於執政黨未提出建設副首都所需經費，且在答辯時表示，即便副首都應具備的具體功能、行政體制等基本方針尚未敲定，也可先指定副首都，因此引發在野黨更強烈反彈，批評該法「粗製濫造」、「漏洞百出」。

在參議院特別委員會的專家諮詢會議中，也有專家指出該法在制度設計上存在問題。

「副首都構想」是指為了改善「東京一極集中」的問題，並在首都圈發生大規模災害時維持國家中樞運作，政府將可指定位於東京都以外、且與東京同時遭受大規模災害風險較低的都道府縣為「副首都」。

副首都的指定條件包括設有中央政府地方機關、具備一定人口與經濟規模，以及完善的地方行政體制等。

其中，地方行政體制可透過設立「特別區」，或由道府縣與政令指定都市簽署合作協議等方式達成。獲指定為副首都後，可望享有法規鬆綁措施、稅制優惠等政策支持。

日本政府預計最快今年秋季透過內閣會議決定副首都的指定條件，之後再由首相正式指定。

除了大阪府，愛知縣、福岡縣等也表達爭取成為副首都的意願，副首都爭奪戰恐將白熱化。

大阪 日本 日本維新會

延伸閱讀

日本副首都之爭開打 大阪、福岡、愛知率先表態

民調跌破5成 日相擬調整人事止血 維新會有望入閣

藍號召凱道集會 陳時中：須考慮政治動作太多是否適合

美國會再提要川普停止攻伊朗決議 眾院通過、參院封殺

相關新聞

7旬夫婦賣透天厝改租屋 兩年後子女看帳戶驚呆：賣房所得幾乎沒動

明明不急著用錢，退休後卻選擇把自住宅賣掉！日本一對年逾70歲的夫妻，將住了30多年的郊區透天厝出售，改租車站附近的公寓，不僅省下整理庭院、修繕房屋的麻煩，更令人意外的是，搬家2年後，女兒查看父母帳目時發現，當初賣房留下的2400萬日圓（約新台幣476萬元）竟幾乎沒有減少。

日本「副首都之爭」升溫 在野黨質疑法案為大阪量身打造

日本「副首都構想」相關法案24日在參議院正式表決通過。然而在國會審議期間，在野黨質疑該法「專為大阪量身打造」，批評審議過...

不只是吉卜力的靈魂 久石讓用音樂撼動世界的祕密

能讓體育館座無虛席的作曲家寥寥無幾，他是其中之一。久石讓整晚都在指揮台上帶領著芝加哥交響樂團。直到音樂會接近尾聲，一架大鋼琴被推上舞台，他落座彈出一連串琶音，整個音樂廳瞬間爆發出震撼的歡呼。樂迷立刻認出這是《神隱少女》的前奏。這種興奮感——就像流行演唱會聽到最愛歌曲前奏時會尖叫一樣——無論久石讓在哪裡演出，都會如影隨形。

星期人物／費多羅夫權鬥輸路線沒輸 烏押注無人機大軍

7月初，時任烏克蘭國防部長的費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在戰情室以充滿科技感的簡報，展示攻擊克里米亞的戰果。長桌另一側，資深將領正襟危坐，面無表情。這名靠無人機、數據與快速改革成為戰時明星的年輕部長，並未得到勝利者應有的掌聲。

台灣首獲邀華府「世界童玩節」 小朋友繪畫推廣台灣特色

我駐美代表處25日首度獲邀參加2026年第7屆「世界童玩節」（World Children’s Festival），於華府國家廣場（National Mall）設置台灣館攤位，展示「全國兒童聯想畫創作比賽」的作品，不但推銷台灣印象，這次也是首次擠下中國在現場設攤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。