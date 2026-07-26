日本「副首都之爭」升溫 在野黨質疑法案為大阪量身打造

日本「副首都構想」相關法案24日在參議院正式表決通過。然而在國會審議期間，在野黨質疑該法「專為大阪量身打造」，批評審議過程過於草率。

日本共同社及「朝日新聞」報導，自民黨與日本維新會去年10月簽署的執政合作協議中，明確記載將於2026年國會完成「副首都」相關立法。

高市早苗政府為確保法案順利通過，將原定17日閉會的國會會期延長8天。參議院全體會議昨天以贊成票123票、反對票121票，僅2票之差，通過「副首都構想」相關法案。

報導指出，在野黨認為，日本維新會希望以「副首都構想」為跳板，進一步推動廢除大阪市、重組為特別區的「大阪都構想」。

在國會審議時，在野黨批評「副首都構想」是「日本維新會為黨牟利的策略」，並質疑其「真正目的是為了向特定城市輸送經濟利益」。

由於執政黨未提出建設副首都所需經費，且在答辯時表示，即便副首都應具備的具體功能、行政體制等基本方針尚未敲定，也可先指定副首都，因此引發在野黨更強烈反彈，批評該法「粗製濫造」、「漏洞百出」。

在參議院特別委員會的專家諮詢會議中，也有專家指出該法在制度設計上存在問題。

「副首都構想」是指為了改善「東京一極集中」的問題，並在首都圈發生大規模災害時維持國家中樞運作，政府將可指定位於東京都以外、且與東京同時遭受大規模災害風險較低的都道府縣為「副首都」。

副首都的指定條件包括設有中央政府地方機關、具備一定人口與經濟規模，以及完善的地方行政體制等。

其中，地方行政體制可透過設立「特別區」，或由道府縣與政令指定都市簽署合作協議等方式達成。獲指定為副首都後，可望享有法規鬆綁措施、稅制優惠等政策支持。

日本政府預計最快今年秋季透過內閣會議決定副首都的指定條件，之後再由首相正式指定。

除了大阪府，愛知縣、福岡縣等也表達爭取成為副首都的意願，副首都爭奪戰恐將白熱化。