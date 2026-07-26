歐洲熱浪催生避暑旅遊 哥本哈根住宿搜尋飆升

今年歐洲許多地區熱浪來襲，旅客們在規劃度假行程時，紛摒棄地中海週遭的傳統勝地，轉向北方、氣溫較低的地方避暑。這現象是否意味旅遊版圖的改變，專家說，若論長期改變，仍待觀察。

法新社報導，歐洲夏季酷暑，氣溫動輒逼近攝氏40度，「涼爽」成為旅遊選擇的新指標。

南瑞典觀光導遊佩德森（Terje Viblom Pedersen）說：「有遊客告訴我，他們是為了躲避南歐的高溫才來這裡。」

他表示，旅客對此地白天最高溫不到攝氏30度、海風習習吹來，比起南歐觀光熱點的擁擠，這裡人潮較少，讓旅客感到相當驚喜。

「涼爽假期」（coolcation），也即選擇有涼快天氣的地方去度假，這個概念近幾年愈來愈受到矚目，到了今夏，明顯大爆發了。

● 去高緯度 往高海拔

根據Hotels.com法文版的數據，打從法國今年5月第一波熱浪來襲後，旅客搜尋丹麥哥本哈根（Copenhagen）住宿的次數，飆升了246%；尋找愛爾蘭都柏林（Dublin）住宿的次數也成長151%。

法國如此，美國也有這種現象。

紐約旅遊顧問羅伯森（Jonna Robertson）表示，因為高溫，美國也有上述類似情形。

羅伯森創辦了旅遊策劃品牌「涼爽假期探險」（Coolcation Adventures），在紐約透過Fora Travel網路營運。

他說：「挪威奧斯陸（Oslo）的預訂住宿量年增154%，芬蘭赫爾辛基（Helsinki）也增長124%，這些數字說明，旅客正在積極尋找新選擇。」

旅客除了往高緯度地區，也往高海拔地方。

在法國，業內專家表示，他們觀察到，往山區度假越來越受到歡迎。

侏羅山區（Jura）觀光局主管夏帕（Jean-Pascal Chopard）指出：「海拔較高的地方，晚間氣溫明顯下降，讓行程變得更加舒適。」

●旅遊版圖改變 有待觀察

不過，目前這股熱潮真的會改變國際旅遊版圖嗎？

專家說，旅客考量的因素很多，價格也是關鍵之一。南歐旅遊通常比北歐便宜，因此仍是最受歡迎的地區。

瑞典旅遊專家戈斯林（Stefan Gossling）表示：「所有歐洲國家的入境旅客人數都在成長，目前看不到因為氣溫產生明顯新趨勢。溫度只是旅客考慮的其中一項因素。」

他指出，「義大利跟丹麥在文化、環境、價格方面都不一樣。若旅客心中有所偏好，要讓他們更換地點也不容易。」

此外，地中海各國已有完善的觀光基礎建設，依舊展現「熱國魅力」。

根據西班牙旅遊業者聯合組織Exceltur的最新統計，就遊客人數來看，希臘去年創下歷史新高，西班牙也是如此，今年第2季，西班牙國內與國外旅客的消費額比去年同期大增逾8%。

Fora的羅伯森認為，旅遊客流將出現季節性調整，例如往高溫國家的行程，會安排在春秋兩季，避開人潮與酷暑。