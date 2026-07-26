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法野火燒掉近10萬公頃創紀錄 累計撤離逾20萬人

中央社／ 巴黎25日綜合外電報導

法國野火持續肆虐，內政部長努涅斯（Laurent Nunez）今天表示，全國野火焚毀面積已逼近9.8萬公頃，創下「歷史紀錄」。

法新社報導，他說，「全國仍有多處火災尚未受控」，並特別點名西南部吉倫特省（Gironde）及朗德省（Landes）的主要火勢。

吉倫特省22日開始的大火火勢惡化下，地方當局今天下令再撤5.5萬人，使得省內撤離總數遠遠超過20萬人。

努涅斯表示，這「極有可能」是法國承平時期最大規模的民眾撤離行動。

法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）警告，天氣預報顯示天候條件不佳情況下，吉倫特省「接下來幾個小時恐將非常艱困」。

努涅斯說，這場火災將是一場持久戰，撤離居民在火勢受控前不得返家。

吉倫特省情勢「依舊極為嚴峻」，區域首長布洛卡（Sophia Brocas）說，「我們仍處於非常嚴重的狀態」，但火勢已「略有減弱」。

法國政府調派的軍用運輸機今天首次執行滅火任務。

法新社記者目擊，一架A400M軍用機搭載可投放20公噸水或滅火劑的設備，飛越法國西南部拉卡諾（Lacanau）森林上空。

法國政府下令，再派遣500名士兵前往西南部災區，部署總數增至1500人。國防部表示，軍方將協助撤離居民及守護無人居住的房屋。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在社群平台X發文表示，火災造成的損害不會長久，強調：「我們會重建，我們會修復，並且持續陪伴大家，直到一切恢復。」

朗德省比斯卡羅斯（Biscarrosse）的官員指出，在部分受影響區域安全無虞下，今天晚間已有3000名居民獲准返家。

吉倫特省野火已燒毀3.2萬公頃土地，當地檢方今天依危害人身安全罪逮捕3名男子，其中兩人被指控燃放煙火。

法國 火災

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