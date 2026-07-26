韓國政府推生理用品計畫 公共場所設置衛生棉發放機

為了讓每一個需要衛生棉的女性有更安心的環境，韓國性平等家族部今年開始試辦「大家的生理用品」，在公共區域設置免費衛生棉發放機，只要有需求就可領取2片裝的衛生棉，提升女性健康權。

「大家的生理用品」計畫是希望民眾在需要的時刻，任何人都能毫無負擔地使用公共生理用品，盼提升女性健康權，並有助於穩定生理用品價格。今年先在12個地區試辦，預計明年擴大推動至全國。提供方式為在設有生理用品發放機的公共設施等場所，可自由領取每包2片的中型（26公分）衛生棉。

這個月開始性平等家族部啟動公共生理用品支援服務，並從20日起陸續在試辦地區導入自動發放機，試辦地區主要挑選因素為人流多的公共場所，以及有管理人力的地方。中央社記者也實際走訪位於京畿道光明市、光明洞窟公廁外的衛生棉發放機，以及位於清州的衛生棉工廠。

性平等家族部表示，這台生理用品發放機有無障礙設計，包括點字、語音提示，為了防止濫用，目前設計每20秒只能出一包，未來也有可能透過QR CODE管理每名使用者領取次數。

性平等家族部也指出，預計今年內建置與QR Code連動的專屬網頁，以地圖方式提供發放機位置、各機台庫存資訊等，進一步強化提供使用者資訊的功能。目前性平等家族部已經與Naver、KakaoMap等進行過第一階段協商，盼能盡快實施。

●政府攜手知名衛生棉廠商 強調與市售相同規格生產

目前性平等家族部與生產衛生紙、濕紙巾、衛生棉等的知名廠商「Clean Nara」（意譯為乾淨的國家）合作，位於清州的工廠是同時生產紙製品及生活衛生用品的核心生產基地。

Clean Nara社長李東烈（音譯）表示，「大家的生理用品」是為擴大韓國衛生用品可及性做出貢獻的重要公共事業，「為了穩定的供應，我們正在竭盡全力。」他也提到，在這項計劃中供應的產品「純粹棉Zero」，是以與市售產品相同的品質標準與規格進行生產，確保產品的安全性與可靠性。

Clean Nara相關人士表示，今年與政府達成協議提供540萬包，並使用最暢銷的無香產品「純粹棉Zero」，代表這是品質已獲得消費者認可的產品。相關人士強調，「並不會為了配合價格而故意降低品質，或是變更材質等情況。」僅在外包裝方面改以2片裝，並印上專用的設計。

相關人士也指出，為了確保產能與供應量，額外下單採購並進口了包裝機器，「目前機器已經到位，正努力滿足追加的產能需求。」

至於曾有這項計劃是否會擾亂市場機制等疑慮，Clean Nara相關人士指出，「我認為顧客擁有相當多樣選擇權，有需要公共衛生棉的顧客、也有會根據衛生棉品牌及自身喜好來購買的顧客。」他說，公司是為了擴大顧客的方便取得性而參與這個計畫，「我們不認為所有顧客的購買需求都會集中在同一個地方。」