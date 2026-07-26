7旬夫婦賣透天厝改租屋 兩年後子女看帳戶驚呆：賣房所得幾乎沒動

明明不急著用錢，退休後卻選擇把自住宅賣掉！日本一對年逾70歲的夫妻，將住了30多年的郊區透天厝出售，改租車站附近的公寓，不僅省下整理庭院、修繕房屋的麻煩，更令人意外的是，搬家2年後，女兒查看父母帳目時發現，當初賣房留下的2400萬日圓（約新台幣476萬元）竟幾乎沒有減少。

根據日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，73歲和夫與71歲妻子洋子過去住在郊區透天住宅，房子是和夫40多歲時購入，兩名女兒也在這裡長大，夫妻並在退休前繳清房貸，不過隨著女兒陸續離家，二樓房間幾乎閒置，庭院整理、外牆修補等工作，也逐漸成為負擔。

洋子透露，每次看到丈夫爬上梯子整理房屋，都擔心他不小心跌落，就連開關防雨窗等日常工作也開始變得吃力，因此在和夫70歲左右時，首次提出賣掉房子的想法。

和夫一開始並不贊成，認為沒有自己的房子會缺乏安全感，不過夫妻進一步詢問屋頂與水電設備的修繕費用後，發現若繼續住下去，未來10年可能還要投入數百萬日圓維修，才讓他改變想法。

夫妻找來3間房仲估價，花了約8個月售出房屋，扣除仲介手續費等成本後，手上留下約2400萬日圓（約新台幣476萬元），之後搬進距離車站步行約7分鐘的2LDK出租公寓（擁有2間房間，以及客餐廳、廚房的格局），附近不僅有超市，也能步行前往診所，每月房租加管理費約12萬日圓（約新台幣2.4萬元）。

由於生活機能更方便，夫妻直接把2輛車全部處理掉，需要移動時改搭計程車或使用共享汽車。和夫每周2次前往市立體育館運動，洋子則參加住家附近的料理教室，過去兩人有時會因為「還要整理房子」而減少外出，如今甚至每年會安排約2次日本國內旅行。

兩人每月年金收入約27萬日圓（約新台幣5.4萬元），乍看之下，光是房租就占去不小比例，不過夫妻重新整理過去住透天厝時的支出後發現，固定資產稅、火災保險、庭院修剪，以及2輛汽車的維持費等全部加總起來，與搬家後的全年支出差距，其實沒有想像中大。

搬家2年後，長女查看父母的家庭收支時十分驚訝，原本以為兩人又旅行又外食，賣房得到的資金應該已經花掉不少，沒想到2400萬日圓幾乎完整保留下來。

原來夫妻並未把售屋所得當成日常生活費，而是另外存放，作為未來醫療、長照或再次搬遷時的預備金，平時生活支出則盡量控制在年金收入範圍內，只有旅遊、汰換家電等較大的費用，才從年度預算中支應。

事實上，日本國土交通省「令和5年住生活綜合調查」也顯示，民眾考慮搬家的原因，除了住宅大小與使用便利性之外，通勤、通學及購物等生活便利程度同樣是重要因素。對高齡族群而言，能否靠步行完成日常採買、就醫等需求，也會影響退休後的生活品質。

不過，賣掉自住房改租房也不代表一定能減輕財務壓力，日本總務省公布的2025年家庭收支調查顯示，65歲以上、僅夫妻兩人的無職家庭，每月實際收入平均約25萬4395日圓（約新台幣5萬元），可支配所得則約22萬1544日圓（約新台幣4.4萬元），顯示部分退休家庭光靠年金等收入，未必能完全負擔生活開銷。

因此，退休後是否賣房搬家，關鍵並非只看「房子能賣多少錢」，也要估算搬家後的租金與固定生活成本，是否能靠年金長期支應。這對夫妻之所以能在搬家後維持穩定生活，正是因為沒有把售屋所得拿來填補日常開銷，而是重新調整居住方式與支出結構，讓退休生活更符合實際需求。