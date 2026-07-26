快訊

制度漏洞！社會住宅富人豪車進駐 現行門檻過低無法排富

聽新聞
0:00 / 0:00

汽車衝撞柏林同志大遊行 釀1死15傷活動取消

中央社／ 柏林25日綜合外電報導

一輛汽車今天晚間衝入德國柏林知名的同志大遊行人群，造成1人死亡，至少15人受傷，警方隨即在活動才剛開始幾小時後就緊急宣布取消這場遊行。

警方在社群平台X上表示，正與救援人員一同前往市中心知名地標布蘭登堡門（Brandenburg Gate）附近的蒂爾加滕（Tiergarten）公園處理事件，該地點有車輛撞上多名民眾。

事發前，數十萬民眾和平聚集在德國首都柏林參加一年一度的「克里斯多福大街紀念日」（ChristopherStreet Day）同志遊行，這是歐洲最大型的同志驕傲活動之一，但遊行因這起事件被迫中斷。

警方指出，救援人員已在現場協助治療傷者。

根據警方說法，一輛白色廂型車駛進蒂爾加滕公園，該處位於同志遊行行經的路線旁，廂型車衝撞多人後又撞上一棵樹。警方未透露派遣多少員警到場，但表示「現場絕對有大量警力」，同時正積極搜捕嫌疑人。

柏林 同志 德國

延伸閱讀

嘉義新港毒駕釀連環撞 沿路擦撞分隔島再撞多車3人送醫

影／泰離奇意外…駕駛跳車救甩飛乘客 留後座2人一臉驚恐衝撞翻車

名古屋男子墜12樓砸中路人！23歲女子無辜身亡 墜樓者命危送醫

老車追緝 人未到聲先到…高雄今年722輛警車汰換成「戰駒」

相關新聞

13晚連炸！美對伊朗暫休兵 川普稱美軍已上膛

美國總統川普廿四日在和高階顧問及內閣高官開會後指稱，美軍「已上膛待發。隨時準備行動」。但他仍又一次為美伊達成協議、透過外交方式解決保留空間。

首度直接報復 巴林、科威特傳空襲伊朗

華爾街日報廿四日引述知情人士報導，巴林及科威特祕密派戰機空襲伊朗境內目標，首度直接報復伊朗。這反映出隨著美伊戰火延燒，阿拉伯國家正處境艱難。

微軟、亞馬遜和Meta本周財報+Fed大戲 美股指標

隨著國際油價一度衝破每桶100美元、美債殖利率升至今年高點，美國股市經歷震盪一周，AI股市值蒸發數千億美元，上周五雖勉強收穩，但投資人情緒明顯轉趨謹慎。市場本周焦點鎖定微軟、Meta等AI支出大戶和蘋果、南韓兩大記憶體股的財報，同時關注聯準會（Fed）決策。

美烏無人機合作！澤倫斯基：工廠產線赴美 本周將與川普見面

烏克蘭總統澤倫斯基在廿四日播出的專訪說，基輔和華府在生產無人機的合作上，將納入一家美國工廠，「以生產運用烏克蘭先進技術的無人機」。他接受美國極右翼部落客盧默專訪時說，「我們將在美國蓋一座巨大的工廠，我們想要在美國擁有幾條無人機生產線」。

美、韓科技大合作！總額9,500億美元 將攜手晶片、記憶體設計

南韓總統李在明赴美出席舊金山AI峰會之際，SK集團和三星電子與一些美國科技公司，達成總額9,500億美元的合作計畫，其中包含SK海力士與輝達的合作，除了記憶體的供貨與開發之外，還將攜手在南韓布建2 GW的AI資料中心。輝達也將以10億美元入股Naver，協助後者為興建中的AI資料中心籌資。

王毅促和「談判大門不應關上」 籲落實美伊備忘錄

美伊戰事重啟，大陸外交部長王毅廿四日在吉爾吉斯出席上海合作組織外長會期間，會見伊朗外交部長阿拉奇。王毅表示，美伊一個多月前簽署的諒解備忘錄是多方斡旋調停的寶貴成果，寄託伊朗和中東人民止戰安邦的和平期許，不應前功盡棄。談判的大門既然打開就不應關上，和平只要還有希望就不應放棄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。