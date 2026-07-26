汽車衝撞柏林同志大遊行 釀1死15傷活動取消

一輛汽車今天晚間衝入德國柏林知名的同志大遊行人群，造成1人死亡，至少15人受傷，警方隨即在活動才剛開始幾小時後就緊急宣布取消這場遊行。

警方在社群平台X上表示，正與救援人員一同前往市中心知名地標布蘭登堡門（Brandenburg Gate）附近的蒂爾加滕（Tiergarten）公園處理事件，該地點有車輛撞上多名民眾。

事發前，數十萬民眾和平聚集在德國首都柏林參加一年一度的「克里斯多福大街紀念日」（ChristopherStreet Day）同志遊行，這是歐洲最大型的同志驕傲活動之一，但遊行因這起事件被迫中斷。

警方指出，救援人員已在現場協助治療傷者。

根據警方說法，一輛白色廂型車駛進蒂爾加滕公園，該處位於同志遊行行經的路線旁，廂型車衝撞多人後又撞上一棵樹。警方未透露派遣多少員警到場，但表示「現場絕對有大量警力」，同時正積極搜捕嫌疑人。