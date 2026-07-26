西班牙首都近郊野火連成一線 撤離人數逼近9萬

西班牙多處野火肆虐，尤以首都所在的馬德里自治區和鄰近的阿維拉省（Ávila）最嚴重，目前火勢仍處於失控狀態，迄今已燒毀約3萬5000公頃土地，緊急撤離人數高達8萬8000人。

根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，鑑於火情嚴峻，隸屬國防部的軍事應急部隊（UME）已成立聯合指揮部，由中央統一負責馬德里和阿維拉兩地的滅火工作，並已向10個自治區協調動用所有可用的資源，以撲滅馬德里自治區歷史上最嚴重的山林火災。

由於馬德里和阿維拉兩地的火勢已經融合成1條火線，且凶猛火勢正向馬德里近郊的埃斯科里亞爾（ElEscorial）地區蔓延，軍事應急部隊正在構築防線以阻擋火舌。

埃斯科里亞爾山城以名列聯合國教科文組織（UNESCO）世界文化遺產的「埃斯科里亞爾修道院」（Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial）聞名，具有高度文化與歷史價值。

西班牙政府已向歐洲聯盟請求援助，來自義大利和希臘的滅火飛機將於今日陸續抵達西班牙。

面對野火危機，向來處於緊張對峙狀態的西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）與馬德里自治區主席阿尤索（Isabel Díaz Ayuso），難得擱置左翼中央政府與右翼地方政府的意識型態歧見，在災情指揮中心進行會面，優先考慮緊急狀態的應對措施。

兩人在演說時，都強調了各級政府之間的良好協調，並讚揚各層級救難人員的努力，向受災民眾和市政當局傳遞全國上下團結救災的訊息。

根據生態轉型部的最新數據，今年西班牙已有超過13萬公頃的土地被燒毀，與過去10年平均每年焚毀10萬公頃山林的紀錄相比，數字令人震驚。

桑傑士指出，西班牙7月底前被野火摧殘的土地面積已超過了年均水準，這表明「氣候緊急狀態」已成為「不得不面對的現實」。他也對災民保證，在火勢被撲滅後，中央政府不會遺棄被燒成焦土的城鎮，將全力支持災區重建。