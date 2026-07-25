日本副首都之爭開打 大阪、福岡、愛知率先表態

日本「副首都構想」相關法案正式成立後，地方政府紛紛展開爭取「副首都」資格行動。大阪府、福岡縣及愛知縣率先表態；北海道及宮城縣也表示將積極評估申請，預料未來將有更多地方加入競逐。「第一個副首都」將由哪個地區取得，備受外界關注。

自民黨與日本維新會去年10月簽署的聯合執政協議，明確記載於2026年國會完成「副首都」有關立法。

高市早苗政府為確保法案順利通過，將原定17日結束的國會會期延長8天。參議院全體會議昨天以贊成票123票、反對票121票，僅2票之差，通過「副首都構想」相關法案。

讀賣新聞、產經新聞報導，為了改善「東京一極集中」的問題，並在首都圈遭遇大規模災害時維持國家中樞運作，政府將可指定位於東京都以外、與東京同時受災風險較低的都道府縣作為「副首都」。

副首都的指定條件包括，必須具備中央政府地方機關、擁有一定規模的人口與經濟聚集，以及具備完善的地方行政體制等條件。

其中，地方行政體制可透過設立「特別區」，或由道府縣與政令指定都市簽署合作協議等方式達成。獲指定為副首都後，可望享有法規鬆綁、稅制優惠等政策支持。

大阪府知事、同時也是日本維新會代表的吉村洋文今天表示，「副首都應該不只一個，而是由多個核心區域共同帶動日本經濟成長」。他也表示，為了符合副首都資格，計劃於明年春天再次舉行「大阪都構想」住民投票，推動廢除大阪市，改設多個特別區。

福岡縣則規劃與福岡市、北九州市簽署合作協議共同申請。福岡縣知事服部誠太郎24日表示，將結合地方政府與產業界力量，以「全福岡」推動申請副首都。

愛知縣知事大村秀章也在法案成立後立即召開記者會宣布，「副首都所需的功能，愛知、名古屋全部具備。我們將成為全國第一個正式表態爭取的地方」。

此外，北海道已與札幌市展開事務層級協商。北海道知事鈴木直道表示，「法案成立後，立即與札幌市推動具體討論」；宮城縣知事村井嘉浩也表明，待相關政令公布並確認符合資格後，將正式提出申請。

另一方面，東京都則對副首都構想以「矯正東京一極集中」為目標，抱持高度警戒。

東京都知事小池百合子昨天在例行記者會表示，所謂「矯正東京一極集中」的說法，形同把地方交付稅制度等結構性問題的責任轉嫁到東京身上，直言「每次聽到這樣的說法，我都感到強烈的危機感。」

東京都政府內部人士也質疑，新法強調災害時的備援功能，但東京都早已在立川市建置首都中樞備援設施，「距離霞關（中央政府）那麼遠的大阪或福岡，真的能有效承擔中央政府備援功能嗎？」

此外，「副首都」構想法案雖正式成立，但在國會審議過程中，針對防災風險、財政負擔等問題，遭到在野黨接連質疑。

相關法案規定，副首都必須是「與東京同時受災可能性較低」的城市，將「首都直下型地震」及「富士山噴發」列為主要假設情境，並未將可能造成大規模災害的南海海槽巨大地震納入考量。

對此，提出法案的執政黨表示，根據現有假設，南海海槽地震尚未被認定會導致東京無法維持首都中樞功能。在野黨則指出，歷史上曾發生大地震後引發富士山噴發的案例，質疑東京與大阪可能有同時受災的可能性。

建設成本方面，在野黨也質疑沒有提出完整說明。對此，執政黨表示，利用既有資源有助於降低整體成本，並試算出若要作為東京受災時的防災中樞據點，建設經費只要數十億至數百億日圓，但並未公布副首都整體建設成本。

國會最終通過附帶決議，要求政府在副首都指定程序上確保客觀性與透明度，也凸顯具體制度設計仍面臨不少課題。