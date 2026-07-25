快訊

大贏家！「大賣空」本尊貝瑞 加碼放空美光、輝達等晶片股

婦致電「預感」蔣萬安、林杏兒遭槍殺 北投警依恐嚇罪送辦

大稻埕夏日節璀璨開幕 蜘蛛人降臨、煙火、無人機燈光秀驚豔全場

聽新聞
0:00 / 0:00

日本副首都之爭開打 大阪、福岡、愛知率先表態

中央社／ 東京25日專電

日本「副首都構想」相關法案正式成立後，地方政府紛紛展開爭取「副首都」資格行動。大阪府、福岡縣及愛知縣率先表態；北海道及宮城縣也表示將積極評估申請，預料未來將有更多地方加入競逐。「第一個副首都」將由哪個地區取得，備受外界關注。

自民黨與日本維新會去年10月簽署的聯合執政協議，明確記載於2026年國會完成「副首都」有關立法。

高市早苗政府為確保法案順利通過，將原定17日結束的國會會期延長8天。參議院全體會議昨天以贊成票123票、反對票121票，僅2票之差，通過「副首都構想」相關法案。

讀賣新聞、產經新聞報導，為了改善「東京一極集中」的問題，並在首都圈遭遇大規模災害時維持國家中樞運作，政府將可指定位於東京都以外、與東京同時受災風險較低的都道府縣作為「副首都」。

副首都的指定條件包括，必須具備中央政府地方機關、擁有一定規模的人口與經濟聚集，以及具備完善的地方行政體制等條件。

其中，地方行政體制可透過設立「特別區」，或由道府縣與政令指定都市簽署合作協議等方式達成。獲指定為副首都後，可望享有法規鬆綁、稅制優惠等政策支持。

大阪府知事、同時也是日本維新會代表的吉村洋文今天表示，「副首都應該不只一個，而是由多個核心區域共同帶動日本經濟成長」。他也表示，為了符合副首都資格，計劃於明年春天再次舉行「大阪都構想」住民投票，推動廢除大阪市，改設多個特別區。

福岡縣則規劃與福岡市、北九州市簽署合作協議共同申請。福岡縣知事服部誠太郎24日表示，將結合地方政府與產業界力量，以「全福岡」推動申請副首都。

愛知縣知事大村秀章也在法案成立後立即召開記者會宣布，「副首都所需的功能，愛知、名古屋全部具備。我們將成為全國第一個正式表態爭取的地方」。

此外，北海道已與札幌市展開事務層級協商。北海道知事鈴木直道表示，「法案成立後，立即與札幌市推動具體討論」；宮城縣知事村井嘉浩也表明，待相關政令公布並確認符合資格後，將正式提出申請。

另一方面，東京都則對副首都構想以「矯正東京一極集中」為目標，抱持高度警戒。

東京都知事小池百合子昨天在例行記者會表示，所謂「矯正東京一極集中」的說法，形同把地方交付稅制度等結構性問題的責任轉嫁到東京身上，直言「每次聽到這樣的說法，我都感到強烈的危機感。」

東京都政府內部人士也質疑，新法強調災害時的備援功能，但東京都早已在立川市建置首都中樞備援設施，「距離霞關（中央政府）那麼遠的大阪或福岡，真的能有效承擔中央政府備援功能嗎？」

此外，「副首都」構想法案雖正式成立，但在國會審議過程中，針對防災風險、財政負擔等問題，遭到在野黨接連質疑。

相關法案規定，副首都必須是「與東京同時受災可能性較低」的城市，將「首都直下型地震」及「富士山噴發」列為主要假設情境，並未將可能造成大規模災害的南海海槽巨大地震納入考量。

對此，提出法案的執政黨表示，根據現有假設，南海海槽地震尚未被認定會導致東京無法維持首都中樞功能。在野黨則指出，歷史上曾發生大地震後引發富士山噴發的案例，質疑東京與大阪可能有同時受災的可能性。

建設成本方面，在野黨也質疑沒有提出完整說明。對此，執政黨表示，利用既有資源有助於降低整體成本，並試算出若要作為東京受災時的防災中樞據點，建設經費只要數十億至數百億日圓，但並未公布副首都整體建設成本。

國會最終通過附帶決議，要求政府在副首都指定程序上確保客觀性與透明度，也凸顯具體制度設計仍面臨不少課題。

福岡 大阪 日本

延伸閱讀

日本擬收緊外國人永住資格 收入及日語能力納新門檻

高市蜜月期結束？不只一家民調跌破5成大關 傳擬調整黨政人事止血

藍號召凱道集會 陳時中：須考慮政治動作太多是否適合

美國會再提要川普停止攻伊朗決議 眾院通過、參院封殺

相關新聞

美國多州爆「廢食油」盜竊潮！黑市炒賣轉做燃料 竊匪跨州犯案

美國多州爆發「廢食油」盜竊潮，警方已拘捕多名嫌犯。隨著生物燃料需求上升，廢油價格上漲，使其成為犯罪集團眼中的「液體黃金」。警方呼籲餐飲業加強防盜措施，保障財產安全。

日本高溫創紀錄 首見連5天「酷暑日」氣溫飆破40度

日本今天被高壓籠罩，東海地區、近畿地區為主的區域氣溫上升。三重縣、岐阜縣、靜岡縣、愛知縣局部地區今天觀測到攝氏40度或逾...

不只兄弟失和！英國王室父子爆心結 威廉遭評「自以為是」

英國王室近年風波不斷，外界焦點多半集中於哈利王子與家族的決裂，然而現任君主查理三世（King Charles III）與王位第一順位繼承人威廉王儲的父子關係，也並非外界想像中融洽。近日，多位王室觀察家指出，這對父子雖曾因治理觀點與作風差異而產生磨合，但在面對內部爭議與外部輿論衝擊時，已展現出共同承擔大局的戰略默契。

日警局爆不倫醜聞！女警值班期間與人夫同事激戰 休息室、倉庫淪炮房

日本熊本縣警察本部24日公布一起員警違紀事件，一名30多歲男性巡查長與一名20多歲女性巡查長，因被查出在夜間輪值勤務期間，於警察署內發生性行為並怠忽職務，遭處以減薪懲戒處分，兩人同日提出自願離職。

「蟑螂」運動領導者與政府會談：印度青年為何走上街頭？

印度青年主導的“蟑螂”（Cockroach）運動領導人周五（7月24日）與政府官員舉行會談，試圖解決圍繞全國考試試卷洩露事件的爭議。但該運動領導人表示，全國範圍內的抗議活動不會停止。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。