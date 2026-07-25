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美國多州爆「廢食油」盜竊潮！黑市炒賣轉做燃料 竊匪跨州犯案

香港01／ 撰文：伊萬德
美國近期頻頻發生餐廳廢棄食用油被盜案件。圖／AI生成
美國近期頻頻發生餐廳廢棄食用油被盜案件。圖／AI生成

美國近期頻頻發生餐廳廢棄食用油被盜案件。這些以往被視為廢物的「廢食油」（Used Cooking Oil），如今在黑市被稱為「液體黃金」，龐大商機惹來跨州犯罪集團的覬覦。美國多地警方近日展開連串行動，拘捕多名涉案疑犯，並呼籲飲食界提高警覺。

環保轉型推高身價 廢油成黑市「液體黃金」

這場「偷油風暴」源於近年生物燃料的需求急增。廢棄食用油（業界俗稱「黃色油脂」）經過回收及專業處理後，可提煉成生物柴油（Biodiesel）等可再生燃料。隨着相關需求上升，廢棄食用油的價格亦水漲船高。

這種以往需要餐廳自費請人清走的「廚餘」成為有價有市的環保商品。在利益驅使下，廢油隨即成為犯罪集團及黑市商人的目標，催生出1條非法的盜竊產業鏈。

跨州「偷油黨」連環犯案 密斗貨車化身抽油機

這批「偷油黨」的犯案手法極具組織性且裝備齊全。根據紐約州警察（NYSP）及新澤西州警方的調查指出，竊匪通常在深夜或清晨行動。他們會駕駛租來的密斗貨車或改裝車駛入餐廳後巷，車廂內暗藏多個巨型儲水缸、工業用抽水機及長喉管。

佩里縣（Perry County）警方表示，當局於2026年5月11日拘捕2名華裔男子，分別為39歲紐約州居民Wesley Dion Chen及37歲賓夕凡尼亞州居民Huang Zhong Hui。2人涉嫌兩度從當地餐廳「The Catfish Wagon Restaurant」盜取廢油，目前被控兩項惡意毀壞財物及盜竊罪。

類似的案件亦頻頻上演。以新澤西州丹維爾鎮（Denville）的1宗案件為例，2名嫌犯在清晨潛入當地1間名為湖南餐廳（Hunan Taste）的中菜館後巷，利用喉管迅速抽走價值約800美元（約新台幣24000元）的廢食油。2人逃走時因違反交通規則被警方截停，警員在車內發現大量滿載廢油的容器，當場拘捕2人。

同年7月9日及18日，紐約州警方分別在桑福德（Sanford）及尤寧（Union）破獲2宗同類案件。在尤寧的案件中，2名來自新澤西州的男子駕駛1輛新澤西州車牌的貨車跨州犯案，被餐廳員工撞破後逃走，最終在州際公路上被警方截獲，車內同樣搜出工業軟管及汽油驅動的抽水泵。

警方嚴打並發警告 籲商戶加鎖防盜

面對日益猖獗的廢油盜竊案，美國各地警方已採取嚴厲打擊行動。紐約州及新澤西州警方近期已拘捕多名涉案疑犯，並控以企圖輕微盜竊（Attempted Petit Larceny）、藏有贓物、管有爆竊工具及串謀等多項罪名。

紐約州警察局（NYSP）近日更向所有設有廢棄食用油儲存槽的商戶發出官方警告，指出可能有更多受害餐廳因未察覺油量減少而沒有報案。警方強烈建議商戶採取防範措施以切斷這條黑市產業鏈，包括在儲存區安裝閉路電視、盡量將油槽安置在照明良好的區域、為油槽加裝堅固的鎖具，以及在發現可疑車輛或人士時立即報警求助。

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文章授權轉載自《香港01》

美國 黃金

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