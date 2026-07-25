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民主剛果伊波拉疫情未歇 確診總數逼近3000例

中央社／ 金夏沙24日綜合外電報導

剛果民主共和國衛生當局針對伊波拉（Ebola）病毒疫情最嚴重的伊圖里省（Ituri）與北基伍省（North Kivu）相關數據進行檢視之後，今天通報國內確診總數已經接近3000例。

路透社報導，民主剛果的公共衛生研究所每日通報數據顯示，國內伊波拉確診病例數增至2905起，其中包含1269人染疫喪命。

民主剛果在22日晚間公布數據指出，染疫死亡數突破1000人大關。

世界衛生組織（World Health Organization）曾提到，疫情實際規模可能比官方數據多出2倍至4倍。

這次伊波拉疫情於5月中旬宣布爆發，但專家認為，傳播感染早在那個時間點的幾週之前就開始蔓延。

此波疫情是由邦迪布焦病毒株（Bundibugyo）引起，致死率大約40%，目前還沒有獲得批准的疫苗。

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