聽新聞
0:00 / 0:00
民主剛果伊波拉疫情未歇 確診總數逼近3000例
剛果民主共和國衛生當局針對伊波拉（Ebola）病毒疫情最嚴重的伊圖里省（Ituri）與北基伍省（North Kivu）相關數據進行檢視之後，今天通報國內確診總數已經接近3000例。
路透社報導，民主剛果的公共衛生研究所每日通報數據顯示，國內伊波拉確診病例數增至2905起，其中包含1269人染疫喪命。
民主剛果在22日晚間公布數據指出，染疫死亡數突破1000人大關。
世界衛生組織（World Health Organization）曾提到，疫情實際規模可能比官方數據多出2倍至4倍。
這次伊波拉疫情於5月中旬宣布爆發，但專家認為，傳播感染早在那個時間點的幾週之前就開始蔓延。
此波疫情是由邦迪布焦病毒株（Bundibugyo）引起，致死率大約40%，目前還沒有獲得批准的疫苗。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。