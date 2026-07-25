世界遺產擴大登錄「韓國泥灘」範圍 肯定生態保育
「韓國泥灘」擴大登錄聯合國教科文組織世界遺產，今天順利通過，擴大為由6個部分構成的連續性世界遺產。世界遺產委員會認可韓國泥灘對生物多樣性、保育的重要性。
韓國泥灘主要分布在西南海岸，以豐富生態多樣性和候鳥棲息地聞名，是聯合國教科文組織（UNESCO）認定的世界自然遺產。為了擴大生態保育區，韓國政府今年申請擴大登錄世界遺產。
韓國外交部今天發布新聞稿表示，聯合國教科文組織世界遺產大會第48屆會議19日起在釜山舉行，並於今天的會議決定通過「韓國泥灘」第2階段擴大登錄。這次擴大登錄新增麗水泥灘、高興泥灘、務安泥灘及瑞山泥灘，並擴大既有世界遺產範圍。
「韓國泥灘」也由原本的舒川泥灘、高敞泥灘、新安泥灘、寶城－順天泥灘，擴大為由6個部分構成的連續性世界遺產。
世界遺產委員會認定，「韓國泥灘」符合世界遺產登錄標準第10項，即生物多樣性及瀕危物種保育的重要性。委員會評價，韓國泥灘作為黃海生態系及候鳥遷徙路線核心棲地的自然遺產價值，對國際重要遷徙水鳥及多樣海洋生物的保育具有重要貢獻。
這次第2階段擴大登錄，是韓國外交部、海洋水產部、國家遺產廳、相關地方政府及韓國泥灘世界遺產登錄推進團共同努力的成果。
韓國國家遺產廳表示，將以這次世界遺產擴大登錄為契機，與相關中央部會、地方政府、地方社區及韓國泥灘世界遺產登錄推進團等更加緊密合作，系統性保護與管理韓國的卓越價值，並建立與地方社區共同推動的永續利用基礎。
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