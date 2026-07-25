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加台原民激盪藝術火花 講唱彼此土地情懷

中央社／ 溫哥華24日專電

加台社群協會一連兩天舉辦「破空．無疆」活動，邀請台灣金曲獎得主、排灣族音樂人戴曉君以及加拿大多位原住民文化音樂人同台講唱，讓溫哥華民眾感受跨越語言的靈魂共振，從而認識南島語族與北美原住民對於土地與祖靈的共同敬畏。

卑詩省原住民教育學院（Native Education College）前天舉辦一場罕見的「爐邊講唱」活動，主角是來自台灣的戴曉君，她不僅背著吉他彈唱自創歌曲，還展示排灣族鼻笛和月琴，向現場Musqueam、Squamish與Tsleil-Waututh等來自多個原住民族的師生，說明台灣原住民的土地和人文特色。

加拿大原住民音樂家Jeffrey Dan和Tsleil-WaututhNation原民文化大使Les George，則手持部落的傳統鼓，用音樂回應來自台灣的好聲音，也說明「鼓」所深藏的意涵。

Les George說：「鼓是一種療癒身心的東西。它是圓形的，代表凝聚、平衡與美好；它有圖案和色彩，可以描繪自己和家庭重視的內在與特色。」

戴曉君向中央社記者表示，一走進學院的表演場地就感到溫暖又熟悉，因為場地中間的火爐象徵凝聚與連結，和台灣原住民圍著營火唱歌跳舞的氣氛很相似。「儘管我們語言不一樣，我們溝通卻沒有障礙，眼神一對，雙方能量就接上了，我們都想多認識彼此。」

Les George也認為這是一次非常有意義的接觸。他說：「我希望有機會能造訪台灣，我相信彼此有很多共通點。我希望每個人都能更尊重土地、敬愛土地，取你所需的，這是我一直傳遞的訊息：要呵護土地。」

「破空．無疆」第二場活動昨天在英屬哥倫比亞大學（UBC）Frederic Wood劇院舉行，戴曉君、LesGeorge和年輕一代音樂人共同登台演出，不僅以「講唱」形式訴說土地情懷，戴曉君還即興發揮，帶領眾人拉起手一起唱跳，現場400人氣氛嗨到最高點。

加台社群協會會長簡秀碧與副會長楊亞倫表示，「破空．無疆」代表的就是跨越國界、跨越世代，希望串接起加拿大和台灣的文化軟實力。「加拿大和台灣都有強大的多元文化、有相同的價值觀，彼此連結可以更強大地走向國際。」

駐溫哥華經濟文化辦事處處長劉立欣表示，加拿大原住民都肯定台灣的民主自由和對原民的尊重，同時對中國政府日前通過的「民族團結進步促進法 」感到憂慮，因為這將進一步打壓少數民族。「對於中國的威權主義，甚至跨境鎮壓，我們都有深刻感受。」

原住民 排灣族 加拿大

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