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學生曼谷捷運喧譁爆口角惹怒泰國人 義大利使館致歉

中央社／ 曼谷25日專電

一群在泰國進行校外旅行的義大利學生，日前搭乘曼谷捷運因大聲喧譁、飆罵髒話，與一名出面勸阻的泰國女子發生口角，相關影片在社群媒體瘋傳，引發泰國網友批評。義大利駐泰大使館今天發表聲明致歉，涉事學生也表示道歉。

社群媒體廣傳的一段影片顯示，一群義大利青少年在曼谷捷運（BTS）車廂內，大聲交談及叫喊，一名泰國女子上前要求他們降低音量，並表示「在泰國，我們不會在捷運上大喊大叫」，雙方隨後發生爭執。

影片中，部分義大利學生以髒話回應泰國女子，還有人比中指，其中一人說，「抱歉把錢帶到你們國家」，引發批評。事件自昨天起持續延燒，並登上泰國各媒體版面。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，許多網友呼籲民眾在公共場所看到不當行為時要挺身而出制止，也有人認為這場衝突毫無必要，並指這群人只是幾名大聲喧譁的青少年，並非故意擾亂秩序。

另外，也有許多泰國網友紛紛湧入義大利駐泰大使館的臉書（facebook）留言，批評義大利學生在曼谷捷運上的失序行為。

義大利駐泰大使館今天上午在官方臉書以義大利文、英文及泰文三語發表聲明，表示對事件表達「深切遺憾」，並強烈譴責涉事未成年學生的不當行為。

聲明中指出，「這群未成年遊客的不當行為絕不代表義大利人民，也絲毫不符合義大利與泰國間長期以來維繫的友好關係及相互尊重、友誼和禮貌等價值觀。」

義大利駐泰大使館同步發布一段影片，由4人代表向泰國民眾道歉。他們表示，原本打算24日就對外說明，但因焦慮與害怕而延後道歉，坦言這是錯誤決定，並請求泰國民眾原諒。

民族報（The Nation）今天報導，涉事青少年將儘速返回義大利，並接受校方輔導，以確保未來能更加尊重各地不同文化。

曼谷 泰國 義大利

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