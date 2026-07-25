日本高溫創紀錄 首見連5天「酷暑日」氣溫飆破40度

日本今天被高壓籠罩，東海地區、近畿地區為主的區域氣溫上升。三重縣、岐阜縣、靜岡縣、愛知縣局部地區今天觀測到攝氏40度或逾40度高溫，是日本連續5天出現「酷暑日」。

根據日本氣象廳定義，最高氣溫在攝氏25度以上稱為「夏日」、30度以上稱為「真夏日」、35度以上稱為「猛暑日」，並從今年開始，把最高氣溫逾40度的日子稱為「酷暑日」。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳表示，大範圍地區今天天氣晴朗，氣溫持續上升。截至今天下午2時30分，多地的最高氣溫分別為三重縣桑名市40.6度、岐阜縣多治見市與美濃市40.4度、靜岡縣濱松市40.3度、愛知縣豐田市40度。

日本氣象廳今年開始採用「酷暑日」名稱後，在本月21日首度觀測到「酷暑日」，且截至今天已在日本國內連續5天測得40度以上高溫，是統計上能比較的2010年度以來，天數最長的一次。

日本其他地區像是山梨縣甲府市、京都市、埼玉縣熊谷市等地，也測得逼近40度高溫。由於酷暑使民眾中暑的機率大增，關東甲信地區到沖繩地區，共有37個區域已接獲「中暑警戒警報」。

「每日新聞」報導，今天是三重縣桑名市連續4天觀測到40度以上高溫。

日本國內先前最長曾連續4天觀測到逾40度高溫，最近一次就是東海地區本月21日到24日；過去的話，日本國內曾在2013年8月10日到13日，以及2025年7月30日到8月2日，連續4天觀測到逾40度高溫。