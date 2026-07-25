法國、西班牙野火失控 近20萬人緊急撤離

法國與西班牙因野火肆虐，今天在馬德里（Madrid）及波爾多（Bordeaux）等地區累計疏散約20萬人。法國城市波爾多周邊的旅遊勝地及世界知名葡萄園也受到火勢威脅。

法新社報導，法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）昨天尋求歐洲聯盟（EU）協助後，要求軍方動員，以協助控制法國有史以來最嚴重的野火。地方官員警告，火勢正朝波爾多方向蔓延。

當局為防範火勢逼近，已下令波爾多附近城鎮「預防性撤離」。交通資訊平台Bison Fute也呼籲駕駛人避免進入該地區，以讓緊急服務人員順利通行。

法國內政部表示，吉倫特省（Gironde）及朗德省（Landes）約有14萬1000人撤離家園。西班牙內政部則稱，中部地區有6萬人被迫撤離。

波爾多西南方的高級度假區費雷角（Cap Ferret）約有4萬4000人撤離，當地唯一道路已受到火勢威脅，當地還有50棟房屋被毀。

法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）表示，法國從未遇過規模如此驚人的野火，並承諾將「全力」保護波爾多。

法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）昨天深夜召集主要部長召開危機會議，並表示將部署1000名軍事人員協助對抗火勢。

當局指出，目前有約1000名消防員投入費雷角的滅火工作，其中約有40人受傷。本週法國與義大利已有3名消防員在野火中殉職。

在西班牙方面，馬德里自治區政府緊急應變部門主管諾維約（Carlos Novillo）表示，首都附近的火勢「目前處於高峰，已超出消防人員能控制的範圍」。

總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天清晨前往當地，視察緊急協調中心。

官員表示，馬德里西部的3起主要野火中，有2起已合併成一場大火，正朝納瓦斯德爾雷（Navas delRey）鎮蔓延。這個城鎮距離首都僅約50公里。

馬德里自治區政府主席阿尤索（Isabel Diaz Ayuso）宣布進一步撤離行動時表示，馬德里周邊的野火是該地區史上最嚴重的火災。

西班牙目前仍在燃燒的最大火災位於瓜達拉哈拉省（Guadalajara），位於馬德里以北約100公里，迄今已燒毀約3萬2000公頃土地。

在法國及西班牙提出援助請求後，歐盟執委會（European Commission）表示，將派遣4架滅火飛機前往西班牙，另派3架前往法國。

截至目前，法國費雷角與比斯卡羅斯鎮（Biscarrosse）周邊野火已燒毀逾1萬3500公頃土地；馬德里地區另有6000公頃土地遭焚毀。