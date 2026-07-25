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日警局爆不倫醜聞！女警值班期間與人夫同事激戰 休息室、倉庫淪炮房
日本熊本縣警察本部24日公布一起員警違紀事件，一名30多歲男性巡查長與一名20多歲女性巡查長，因被查出在夜間輪值勤務期間，於警察署內發生性行為並怠忽職務，遭處以減薪懲戒處分，兩人同日提出自願離職。
根據熊本電視台報導，熊本縣警表示，遭處分的兩人過去曾在縣內同一間警察署任職。男性巡查長隸屬縣警本部刑事部門，女性巡查長則任職於警察署刑事部門。兩人於2025年9月左右開始維持不當關係，期間男性已婚，而女性知悉對方婚姻狀況。
警方調查發現，兩人曾於2025年11月及2026年1月的夜間值勤期間，在警察署內的休息室及倉庫發生性行為，未能妥善執行勤務職責。
這起事件是在2026年初，熊本縣警本部接獲匿名舉報後曝光。警方展開調查並約談兩人後，兩人均承認相關行為。
男性巡查長表示，自己「沒有意識到行為的嚴重性，這是身為警察不應有的行為，感到非常抱歉」；女性巡查長則表示，對於「造成組織極大困擾感到抱歉」。
熊本縣警依規定對兩人祭出減薪十分之一、為期1個月的懲戒處分。兩人也於24日提出離職。
警方指出，目前尚未發現因兩人的不當行為，導致案件處理、事故應變等工作出現延誤的情況。至於兩人的主管，警方認為相關行為難以事前掌握或防範，因此未追究監督責任。
熊本縣警首席監察官澀谷明紀表示，未來將加強對全體員警的教育與管理，徹底防止類似事件再次發生。
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