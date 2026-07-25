「蟑螂」運動領導者與政府會談：印度青年為何走上街頭？

（德國之聲中文網）印度青年主導的“蟑螂”（Cockroach）運動領導人周五（7月24日）與政府官員舉行會談，試圖解決圍繞全國考試試卷洩露事件的爭議。但該運動領導人表示，全國範圍內的抗議活動不會停止。

此次會談是在社會活動人士索南·旺楚克（Sonam Wangchuk）結束26天絕食後數小時舉行的。此前，數萬名憤怒的青年聚集在印度首都新德裡，要求教育部長普拉丹（Dharmendra Pradhan）因考試洩題醜聞辭職。

這場抗議活動被認為是印度總理納莫迪自2014年上台以來面臨的最大規模青年挑戰。印度反對黨支持該運動的訴求，並擾亂了本周開始的議會雨季會議。

政府與抗議者舉行第二輪會談

自稱“蟑螂人民黨”（Cockroach Janta Party，CJP）的領導人與政府代表周五舉行會談。CJP發言人索拉夫·達斯（Saurav Das）此前表示，會談將在中立地點舉行。

這是雙方在周一舉行初步會談之後首次實質性會面。

“我們希望政府能夠以開放的態度參與，並傾聽這個國家那些長期走上街頭表達訴求的民眾。”達斯在會談前對記者表示。

“我們會向他們詳細解釋我們的要求。我們希望政府能夠聽取我們的聲音。”不過，他表示，全國範圍內的抗議活動仍將繼續：“我們不會退縮。”達斯說，“因為真正的覺醒始於基層，而這正是我們真正需要的。”

政府方面由高級部長J.P.納達（J.P. Nadda）和吉滕德拉·辛格（Jitendra Singh）代表；抗議者方面則由CJP發言人索拉夫·達斯和阿舒托什·蘭卡（Ashutosh Ranka）代表。

CJP領導人表示，他們已經明確向政府部長傳達立場：如果教育部長不辭職，他們不會接受任何其他方案。他們警告稱，如果這一要求無法實現，抗議活動將進一步擴大。

蘭卡在會談後對記者表示：“政府要求在明天下午之前，就這一點（教育部長辭職問題）給予回應。”

“我們希望政府能夠盡快解除普拉丹的職務，或者由他本人辭職，這樣我們才能結束這一事件。”

納達表示，會談是在“友好氛圍”中進行的：“他們提出了三個主要要求。我們告訴他們，我們將在明天下午再次會面，並討論這些要求。”他說。

抗議者提出三項主要要求

除要求教育部長普拉丹辭職外，抗議者還要求：

撤銷針對示威者提出的警方案件；向因5月考試洩題事件後據當地媒體報道自殺的十多名學生家庭提供補償；改革考試體系，防止類似洩題事件再次發生。

印度政府尚未就教育部長辭職要求作出最終回應。CJP方面表示，政府要求取得時間，並將在周六下午前對此作出回應。

莫迪承諾推動法律改革

印度總理莫迪周四深夜在社交媒體上表示，印度內閣將討論相關措施，以加快對涉及考試洩題人員的司法程序。

莫迪表示，在“采納內閣同事提出的建議”後，一份相關法律草案將被“最終確定”。

“我們將盡一切努力，盡快推動該法案提交議會並獲得通過。”莫迪說。

不過，抗議者拒絕接受這一提議，認為考試制度本身需要改革，以從根源上防止洩題事件發生。

印度反對黨也要求教育部長普拉丹辭職，並表示在此之前不應進行有關改革措施的討論。

莫迪領導的印度人民黨（BJP）成員基倫·裡吉朱（Kiren Rijiju）對此表示：

“你們（反對黨）從一開始就要求進行辯論，而政府已經准備好了。不要附加條件。”

“我不明白為什麼我們不能就這個問題進行一次良好且健康的討論。”

抗議由考試洩題擴大至就業和青年問題

“蟑螂人民黨”（CJP）的抗議最初源於一場網絡諷刺運動，最開始只有數百名年輕人參與。但隨著數百萬網絡關注者的支持，該運動迅速擴大，並令政府措手不及。

本周一（7月20日），數萬名支持者違反禁令，向議會方向游行。在警方使用催淚瓦斯並用警棍驅散人群時，示威者與警方發生沖突。

周三（7月22日）晚間，暴力事件再次發生。當時超過1萬名抗議者聚集在新德裡市中心佔塔曼塔（Jantar Mantar）示威地點。

在佔塔曼塔抗議現場，20歲的學生蘇什米塔（Sushmita）表示，她認為政府在這一問題上的行動“拖延太久”。

“為什麼政府花了這麼長時間才宣布采取措施？”她對法新社表示。“我不知道莫迪和他的政府下一次選舉時還怎麼能回來尋求我們的支持。”

抗議活動隨後擴大，涉及青年就業、發展機會，以及批評人士所稱的莫迪政府日益加強的威權式治理方式。

分析人士表示，該運動支持度的增長反映了印度年輕人對就業機會不足以及頻繁發生的考試洩題問題的不滿，並警告政府需要有效解決這一危機。

旺楚克結束26天絕食

社會活動人士索南·旺楚克於周四晚結束了為支持該運動而進行的26天絕食。旺楚克表示，政府向他保證，不會對和平示威者采取任何行動。

“他們還向我們保證，議會將就這一問題舉行全面辯論，並討論如何改善教育和考試體系中的問責機制。”旺楚克在社媒上表示。

CJP創始人阿比吉特·迪普克（Abhijeet Dipke）對旺楚克結束絕食表示歡迎，但稱該運動將在訴求得到滿足之前繼續。

“通過將自己的生命置於危險之中，你喚醒了整個國家的良知。”迪普克在社媒上這樣評價旺楚克。

抗議者：我們哪兒也不去

新德裡抗議現場的示威者依然士氣高昂，人數眾多。這是在新德裡市中心持續抗議的第35天。德國之聲記者查克拉博蒂在抗議現場報道說：“人群並沒有減少，也沒有消散，現場依然擠滿了人。”

包括政界人士和農民工會領導人在內的支持者持續來到台上，與CJP創始人會面，以表達聲援。

被采訪的學生和抗議者表示，聽說當局可能會再次采取強制措施，但他們仍然保持堅定：‘我們不會離開。”

新德裡關閉地鐵站限制抗議活動

周四，當局關閉了新德裡市中心16個地鐵站，暫停移動互聯網服務，並限制抗議者駐扎區域的商業活動。

此舉被認為是為了遏制示威活動，同時也給數千名民眾帶來不便。

德裡地鐵公司表示，將於周五清晨起再次關閉17個車站，直至另行通知。這是本周第三次采取如此大規模的關閉措施。德裡地鐵是首都的重要交通系統。

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